Главный белорусский пост-панк: в Red Pub выступит Петля Пристрастия

Одна из важнейших гитарных инди-команд постсоветского пространства презентует в Гомеле новый сингл «Цветок».

Альбомы минской Петли Пристрастия признавались лучшими релизами года по версии самых разных изданий, а тексты песен неизменно расходились на цитаты. Сейчас в активе группы четыре номерных пластинки, последняя из которых под названием «Мода и облака» вышла в 2016 году.

20 апреля музыканты выступят в Red Pub. Начало в 19:00. Информация о билетах по телефонам +375 29 578 68 74, +375 29 570 38 59.



