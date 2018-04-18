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Главный белорусский пост-панк: в Red Pub выступит Петля Пристрастия

  • 18 апреля 2018, 11:36
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Одна из важнейших гитарных инди-команд постсоветского пространства презентует в Гомеле новый сингл «Цветок».

Альбомы минской Петли Пристрастия признавались лучшими релизами года по версии самых разных изданий, а тексты песен неизменно расходились на цитаты. Сейчас в активе группы четыре номерных пластинки, последняя из которых под названием «Мода и облака» вышла в 2016 году.

20 апреля музыканты выступят в Red Pub. Начало в 19:00. Информация о билетах по телефонам +375 29 578 68 74, +375 29 570 38 59.



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Места: Гомель (22092)

Метки: Афиша (1848)

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