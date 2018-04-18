Более 200 свидетелей. В Гомеле судят коммерсанта, обманувшего дольщиков

В суде Центрального района Гомеля 18 апреля началось рассмотрение уголовного дела в отношении руководителя частного предприятия «ЦентрЛизинг». Мужчину обвиняют по ч. 4 ст. 209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), ч. 4 ст. 210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное в особо крупном размере) Уголовного кодекса Беларуси.

В центре Гомеля должен был появиться многоэтажный дом, дольщики внесли свою часть денег, но стройка так и не началась, а коммерсант исчез.

«По версии следствия, в с 2013 по 2015 год фактический руководитель ООО „ЦентрЛизинг“ совершил хищение денежных средств, перечисленных на расчетный счет общества дольщиками на строительство квартир в рамках объекта „Строительство двух десятиэтажных двухсекционных домов по улице Тельмана в Гомеле“, и распорядился ими по собственному усмотрению», — сообщала по итогам расследования официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.





Один дом, действительно, был построен, а вот второго дольщики так и не дождались. «Обвиняемый, заведомо не намереваясь выполнять принятые на себя обязательства по строительству второго запланированного дома, мошенническим путем реализовал жилищные именные облигации общества под строительство в нем квартир. Таким образом обвиняемый привлек денежные средства 33 граждан, в общей сложности более 1,7 миллиона рублей, которые похитил и распорядился по своему усмотрению», — добавили в Следственном комитете.

Строительство второго дома не началось ни в 2015, ни в 2016 году. Граждане стали требовать у ООО «ЦентрЛизинг» возврата вложенных в облигации денег. Руководитель общества уехал за пределы страны.





Обманутые дольщики стали подавать жалобы в различные инстанции. В итоге прокуратура Гомельской области возбудила в отношении должностных лиц ООО «ЦентрЛизинг» уголовное дело и передала его для расследования в УСК по Гомельской области. В дальнейшем к руководителю общества была применена мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе предварительного следствия обвиняемый частично возместил ущерб, некоторым потерпевшим вернул внесенные на строительство дома суммы в полном объеме.

Вероятно, суд будет длиться долго — по делу проходят более 200 свидетелей, пишет БелаПАН.