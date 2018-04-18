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Названы самые прирастающие и вымирающие районы Гомельской области

  • 18 апреля 2018, 10:44
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Опубликованы данные Белстата по естественному движению населения в разрезе районов Гомельской области.

Самым растущим районом стал Жлобинский, где естественный прирост населения составил 1,8 человека на 1000 населения.

Помимо Жлобинского района приростом населения могут похвастаться лишь Мозырский район и город Гомель.

В большинстве районов Гомельской области наблюдается превышение количества умерших над численностью родившихся жителей.

Хуже всего ситуация обстоит в Петриковском районе, где на 1000 человек приходится 11,4 человек естественной убыли населения.



Деловой Гомель
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Метки: Общество (29670), Область (5376)

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