В Гомеле несколько женщин не смогли снять кольцо, вызывали спасателей

За последние несколько дней две гомельчанки оказались в плену у ювелирных украшений: из-за отека пальцев им не удалось снять кольцо.

Первый инцидент произошел утром во вторник, 17 апреля. В 7 часов утра спасатели выехали на Ефремова: помощь потребовалась 55-летней женщине.









Не прошло и суток, как с аналогичной проблемой обратились 18-летняя гомельчанка. Около 4 часов ночи спасатели уже мчались на Головачева.





В обоих случаях сотрудники МЧС сняли кольцо с помощью кусачек путем перекусывания, сообщили в пресс-службе. На данный момент с женщинами все в порядке, в госпитализации они не нуждаются.