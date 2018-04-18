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В Гомеле несколько женщин не смогли снять кольцо, вызывали спасателей

  • 18 апреля 2018, 10:22
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За последние несколько дней две гомельчанки оказались в плену у ювелирных украшений: из-за отека пальцев им не удалось снять кольцо.

Первый инцидент произошел утром во вторник, 17 апреля. В 7 часов утра спасатели выехали на Ефремова: помощь потребовалась 55-летней женщине.



Не прошло и суток, как с аналогичной проблемой обратились 18-летняя гомельчанка. Около 4 часов ночи спасатели уже мчались на Головачева.


В обоих случаях сотрудники МЧС сняли кольцо с помощью кусачек путем перекусывания, сообщили в пресс-службе. На данный момент с женщинами все в порядке, в госпитализации они не нуждаются.


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