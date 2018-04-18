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В Новобелице неизвестный через окно залез в дом к пенсионерке и обокрал ее

  • 18 апреля 2018, 09:43
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В Новобелице в дом к 92-летней пенсионерке через окно залез неизвестный мужчина и под угрозой насилия украл 420 рублей. Женщина обратились в милицию. 

Личность подозреваемого установили быстро. Им оказался 50-летний безработный, ранее судимый гомельчанин, рассказал официальный представитель УВД Юрий Пилькевич. К моменту задержания от похищенных 420 рублей ничего не осталось: преступник успел потратить их на спиртное.

Возбуждено уголовное дело. На этот раз мужчине грозит срок от 6 до 15 лет с конфискацией.


gomel.today
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Места: Гомель (22092)

Метки: Криминал (9730)

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