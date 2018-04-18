В Новобелице неизвестный через окно залез в дом к пенсионерке и обокрал ее

В Новобелице в дом к 92-летней пенсионерке через окно залез неизвестный мужчина и под угрозой насилия украл 420 рублей. Женщина обратились в милицию.

Личность подозреваемого установили быстро. Им оказался 50-летний безработный, ранее судимый гомельчанин, рассказал официальный представитель УВД Юрий Пилькевич. К моменту задержания от похищенных 420 рублей ничего не осталось: преступник успел потратить их на спиртное.

Возбуждено уголовное дело. На этот раз мужчине грозит срок от 6 до 15 лет с конфискацией.