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ТОП-3 вакансии в Гомельской области в апреле 2018 года

  • 17 апреля 2018, 10:09
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Деловой Гомель представляет три самые высокооплачиваемые вакансии службы занятости в Гомельской области в настоящий момент

Начальник производства — 3590 рублей


ООО «Производственная компания Сябры» 6 апреля разместила в Общереспубликанском банке вакансий информацию о поиске сотрудника на должность начальника производства ликероводочных изделий. Соискатель претендует на заработную плату в размере 3590 рублей. Из требований указано лишь наличие высшего образования

Подсобный рабочий — 3050 рублей


Скорее всего, это банальная опечатка, но, тем не менее, отметим, что второе по величине зарплатное предложение указано в вакансии подсобного рабочего Жлобинской центральной районной больницы. От соискателя требуется лишь общее среднее образование. Помимо высокой зарплаты соискателю предлагается гибкий рабочий график.

Начальник Главного управления Нацбанка по Гомельской области — 2323 рублей


10 апреля Главного управления Национального банка Республики Беларусь по Гомельской области разместило вакансию на должность руководителя. От соискателя требуется наличие стажа на руководящей работе в банковской сфере не менее трех лет.


Деловой Гомель
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Места: Гомель (22081)

Метки: Экономика (13275), Область (5373)

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