Три «BMW» и два «Yamaha». На дороги Гомельщины выехали мотопатрули

Всего на вооружении у инспекторов ГАИ региона пять мотоциклов: три «BMW» и два «Yamaha». Это достойная двухколесная техника: современная, мощная, с повышенными скоростными характеристиками.

— Она будет использоваться чаще всего для работы с такой же категорией участников дорожного движения: водителей мотоциклов, мопедов, скутеров, велосипедистов, — говорит официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Анна Ковалева, — с наступлением весенне-летнего периода их количество на дорогах области возрастает, соответственно возрастает и количество ДТП с их участием. Речь идет не только о повышении безопасности движения с их стороны, но и повышении культуры вождения, формировании вежливых отношений между всеми, кто управляет транспортом.





В 2017 году по вине водителей мототранспорта на дорогах Гомельщины произошло 20 ДТП, в которых 2 человека погибли, 20 получили травмы различной степени тяжести. 5 ДТП случилось по вине мотоциклистов, находившихся в нетрезвом состоянии.