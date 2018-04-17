«Пошел ночью колоть дрова, а отрубил палец»: гомельский хирург рассказал, почему врачи и пациенты иногда не слышат друг друга

Преподаватель кафедры военной и экстремальной медицины Гомельского медицинского университета Олег Дохов рассказал «Нашей Ниве» о курьезных случаях из практики и ответил на упреки людей, обвиняющих врачей в равнодушии.

Олег Дохов специализируется на военных травмах и полученных в быту увечьях, когда требуется немедленное вмешательство.

Доктор говорит, что большую долю травм составляют последствия человеческой глупости — своей или чужой.

«Большая часть бытовых травм — это когда кто-то что-то недоделал, бросил, а другой покалечился: где-то что-то выкопали и не огородили, набросали доски с гвоздями, кирпич разбросали. Но иногда люди сначала жертвуют логикой, а это уже влечет за собой жертвы физические.

Например: мужчина решил ночью наколоть дров. Конечно, предварительно немного „приняв“. Ну и отрубил палец — как результат. И нам его не удалось сохранить, так как время, прошедшее после травмы, и ее характер имеют значение — где-то можно спасти орган, где-то — нет. И в таких вот случаях возмущает, что человек считает виноватыми врачей, а не себя», — сказал Дохов и отметил, что иногда пациенты возмущаются обоснованно.

«Проблема взаимоотношений медиков и пациентов очень острая, на самом деле. Можно подумать, я, как врач, должен броситься защищать всех своих коллег со словами, что все упреки, мол, «недолечили» — ложь, а мы — прекрасные люди. Но мое мнение, что проблема и с той и с другой стороны.

Поясню: не всегда есть возможность у врача в течение тех трех минут приема донести до пациента важность ситуации. Бывает, человек не понимает, что его состояние опасно.

Ему за три минуты говорят: «Вам нужно сделать общие анализы, биохимию, а потом посетить, скажем, эндокринолога. Человек посмотрел, подумал: „Ай, сделаю завтра“, а потом забывает.

А если болезнь сбивает его с ног, то он кричит,возмущается: врач недосмотрел, не диагностировал.

Если бы этот врач на одну минуту больше посвятил человеку и объяснил, что надо отнестись к его советам серьезно и если не сделать этого сейчас, через полгода могут быть серьезные проблемы, то болезнь бы не обострилась.

Здесь нужен диалог. И я понимаю здесь старушку, которая растерялась в поликлинике, ослышалась, куда идти: в какой кабинет и на какой этаж. Надо прислушиваться друг к другу, я думаю. Но опять же — бывают разные случаи», — сказал хирург.

«Какие травмы наиболее характерны для белорусских солдат?» — спросили мы.

«Это внутренняя информация, я не буду ее раскрывать, но могу сказать, что причины травм в армии почти идентичны «гражданке», — ответил Дохов.

«Обобщая все случаи, с которыми я сталкивался, могу сказать, что нужно быть внимательным и, также важно, чтобы людям не казалось, что у них вдруг открылись врачебные способности.

Поясню: сегодня у всех есть интернет. У человека что-то заболело, он полез в сеть, ввел свои симптомы — а там рак, конечно же, или еще что-то серьезное. И он давай лечиться — решает, например, что ему нужны внутривенно инъекции анальгина.

Далее он смотрит видеоурок на Ютубе... Ну и хорошо, если кто-то есть в этот момент в квартире и вызывает скорую. А врач видит залитую кровью комнату и человека без сознания, потому что у него, оказывается, еще и боязнь крови. Поэтому я говорю — слушайте себя и врача.

У нас хорошие врачи. Судя даже по моим студентам: у нас такие конкурсы, что по общему уровню интеллекта, может, мы и впереди».

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На конкурсе БРСМ «100 идей для Беларуси» Олег Дохов представил свою разработку — тренажер для отработки внутривенных инъекций и забора крови. Это специальная накладка, которая симулирует человеческую кожу, а под ней, в «сосудах», циркулирует искусственная кровь. Такой тренажер упрощает обучение студентов, так как традиционно они тренируются или на добровольцах, или на животных.