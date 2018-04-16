«Я бы назвал это мордой». Гомельская районка объявила войну рэперу Face

Гомельская газета «Советский район» объявила войну российскому рэперу Face. Журналист Александр Евсеенко не оставил от Ивана Дрёмина камня на камне. Музпорнуха, быдло на эстраде, морда, харя, мурло, мразь, которая «словно ржавчина, разъедает неокрепшее сознание». Да Фейсу на рэп-батле так бы не досталось!

Текст опубликован в блоге журналиста на сайте районки. По совместительству это и официальный сайт администрации Советского района Гомеля.

«Сейчас у молодёжи огромной популярностью пользуется российский певец, чей сценический псевдоним с английского можно перевести как "лицо". Хотя после вынужденного знакомства с его творчеством я бы назвал это мордой, а лучше харей, — пишет Александр Евсеенко. — Ведь только настоящая харя может изрыгать из себя то количество отборного мата, которому позавидовал бы самый просоленный боцман с рыболовного сейнера. Нормальный человек, к коим пусть несколько самонадеянно отношу и себя, едва соприкоснувшись с "творчеством" этого певца, тут же испытывает непреодолимое желание пойти и хорошенько вымыться.

Разум просто отказывается воспринимать те сексуальные фантазии, которые воспевает в своих творениях этот ханыга от эстрады.

Похабное утверждение "ВИА Гры" о том, что "чем выше любовь, тем ниже поцелуи" на фоне песен означенного мурла кажется верхом изящной словесности и образцом целомудрия».

Раунд!

В октябре 2017 года Face должен был выступить в Минске. Организаторы концерта оформили все необходимые разрешения. Намечался полный танцпол. Но в день мероприятия в дело вмешалась прокуратура. Сначала организаторы получили предупреждение, а спустя несколько часов выступление Фейса вообще запретили.

«Кто-то скажет: ну и что? Не любо — не слушай. Так я и не слушаю. Слушают, причём в абсолютно свободном доступе (кто не верит, пусть наберёт в поисковике имя и убедится), те, кому сегодня едва перевалило за 12-13 лет. Дети «икс», как называют их психологи. Которые только что не рождаются с гаджетами в руках. И не выпускают их, похоже, даже во время сна.

Вот они-то и балдеют от этой мрази, которая, словно ржавчина, разъедает их ещё неокрепшее сознание. Вдалбливая им одну единственную мысль: жизнь — это сплошное наслаждение, ради достижения которого все средства хороши.

От наркотиков до сексуальной распущенности. Вот я и думаю: пришла пора и этим «композиторам» кислород перекрыть, — резюмирует Александр Евсеенко.

Наезд на Face является частью текста о новых мерах по регулированию медиа в интернете, которые предложило Министерство информации. 19 апреля поправки в закон «О СМИ» уже будут обсуждаться в Палате представителей.

«Пора определиться, кто является представителем СМИ, а кто только мысли вслух высказывает. Кто имеет право на распространение информации, а кто слухи да сплетни распускает. Последние, к слову, громче других высказывают недовольство предполагаемыми нововведениями. Что ж, пусть пошумят напоследок», — пишет Евсеенко. Себя он, без сомнения, относит к той часть журналистов, которые «имеют право».