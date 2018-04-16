«Тратим вдвое меньше, получаем вдвое больше». Как гомельчане переехали в село за выгодой и перспективой

По двору гуляют куры, в сарае копошатся кролики. На крыльце под лучами апрельского солнца разморило кота Сему. Если бы года три назад Александру сказали, что все это будет с ним, то всерьез рассказ парень бы вряд ли воспринял.

Когда-то он с женой Лилией и сыном Владимиром жил себе в квартире в центре Гомеля и ни о какой деревенской жизни не помышлял. У супругов даже не было дачи. Но однажды всего один звонок очень круто изменил жизнь молодой семьи, которая неожиданно для друзей и родных переехала в деревню — и ни разу об этом не пожалела.





С полсотни одинаковых новеньких кирпичных домиков с ярко-зелеными крышами вызывающе глядят на трассу и всем своим видом демонстрируют — рано еще хоронить белорусское село.

Ровенская Слобода — нетипичная деревня, живущая по собственным законам. К примеру, население в ней не убывает, а наоборот. Так, если в 1959 году здесь насчитывалось 640 жителей, то сегодня их уже — около тысячи. Причина такого демографического подъема — в тех самых домиках с зелеными крышами и работе, которую дает их жильцам местное хозяйство КСУП «Дзержинский-Агро».





Пару лет назад хозяйству понадобился главный зоотехник. Заявку отправили в центр занятости. В это же время в 60 километрах от Ровенской Слободы гомельчанин Александр Кот искал работу.

— Я к тому времени только уволился из МЧС и пытался найти что-то. Но ничего подходящего не попадалось. Решил зарегистрироваться на бирже труда. Стал на учет, недели через три звонок: «Приходите, кажется, у нас есть для вас вакансия, только придется для этого место жительства сменить».





Сперва такое предложение Александра не заинтересовало. На руках годовалый ребенок, у жены два высших образования. Ну какая деревня? Но на другом конце провода просили не горячиться: «Вы приходите, поговорим».

Конечно, Александру должность зоотехника предложили не просто так: к тому времени он уже учился в Академии ветеринарной медицины. Вот в базе службы занятости населения все и сошлось.

Но и этого могло бы не произойти, если бы не действующая программа переселения безработных и членов их семей, которая и позволяет найти работу тем, кто в ней нуждается, в любой точке Беларуси. С одним условием: точка эта — не столица или облцентры, а сельская местность.





Сегодня Александр вспоминает: тогда из Гомеля казалось, что Ровенская Слобода — это где-то на краю земли. На самом деле это смотря с какой стороны посмотреть. К примеру, от Речицы деревня всего в 17 километрах.

— Показали мне дом — новый, всего два года как построили, газовое отопление, водопровод, канализация. Условия отличные. Оставалось главное — поговорить с супругой, — рассказывает Александр.

Признается: переживал, что коренная гомельчанка будет против такой авантюры.

— Аргументы в пользу переезда были убедительные — перспективы карьерного роста в профессии, по которой я как раз получаю диплом, и, конечно, зарплата, которой в городе я не найду, — рассказывает Александр.

В мае 2016-го семья перебралась в деревню. Еще и подъемные получила — 9 бюджетов прожиточного минимума (по условиям программы переселенцам полагаются выплаты).





Первый год, вспоминает Александр, выдался непростым. Планерки, селекторы, показатели, требования... А еще нужно было запомнить подчиненных, которых около сотни. В борьбе с трудностями молодого зоотехника вдохновлял пример старших товарищей.

— Когда говорят, что в сельском хозяйстве бардак и руководители не работают... Ну я не знаю таких! Наш директор приезжает за 17 км сюда к шести утра, уезжает в девять вечера, а то и позже. И так каждый день. Думаю, это все-таки показатель отношения к работе, — рассуждает Александр.





Непросто первое время было не только главе семейства, но и его супруге. Ведь теперь вместо огней большого города приходилось довольствоваться фонарями вдоль центральной деревенской улицы. Но Лилия рассуждает так:

— В Гомеле мы жили напротив большого супермаркета. И знаете, несмотря на суету, там ведь тоже ничего особо не менялось, кроме расположения машин на дороге, да людей на тротуарах.

— Что есть в городе, чего нет в деревне? Кинотеатр, театр, «Евроопт»? А дальше что? Ну а теперь давайте считать, сколько раз среднестатистический гомельчанин ходит в театр, кино. Два-три раза в год? Так и сейчас мы с такой же периодичностью выбираемся. А у большинства горожан вообще нет денег на это. И чем все заканчивается? Пришли с работы, ноги на диван и в лучшем случае — телевизор, — дополняет Лилию супруг.

По его подсчетам, теперь у них на жизнь уходит в два раза меньше денег, чем в городе, а зарабатывает он в два раза больше. Выгода очевидна.

Тем не менее число желающих поменять городскую прописку на деревенскую в Гомельской области пока явно не такое, как рассчитывали составители программы переселения: если в 2016 году из города в деревню удалось переселить 8 семей, то в прошлом — всего четыре.