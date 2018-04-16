Белорусское дизтопливо предлагают возить в Киев из Мозыря по Припяти и Днепру

Первые поставки нефтепродуктов водным путем запланированы на май-июнь.

В Беларуси прорабатывают вариант доставки нефтепродуктов водным путем в Украину. Бизнес-сообщество предупреждает об экономической нецелесообразности и экологической опасности такого проекта.

В этом году может быть осуществлена первая поставка дизельного топлива Мозырского нефтеперерабатывающего завода по Припяти и Днепру в порт Киева. Она будет осуществляться двумя нефтеналивными судами грузоподъемностью 750 тонн каждое, которые были построены за счет средств государственной инновационной программы.

Об этом Naviny.by рассказал руководитель проекта «Белорусского морского пароходства» Сергей Зубко.

Сейчас, по его словам, на этот счет ведутся переговоры с заинтересованными сторонами. Первая поставка запланирована на май-июнь. Она займет трое суток. В будущем в месяц планируется осуществлять по три рейса.

«Наша цель — провести один-два пробных рейса, чтобы отработать логистику. Потом мы сможем говорить, насколько это эффективно, и какой вообще годовой объем поставок будет возможен», — сказал Сергей Зубко.

На Мозырском НПЗ ждут коммерческое предложение по доставке топлива в киевский порт.

«Мы рассматриваем различные варианты диверсификации поставок, любым видом транспорта, но они должны быть экономически выгодными, целесообразными и безопасными», — сказал Naviny.by исполняющий обязанности заместителя генерального директора предприятия Олег Протасов.

На тему экономической нецелесообразности поставок грузов водным путем недавно высказалось белорусское бизнес-сообщество, которое единым фронтом выступило против реализации проекта Е-40, соединяющего Балтийское и Черное море. Этот водный путь как раз проходит по Припяти и Днепру.

Как говорится в заявлении бизнес-сообщества, внутренний водный транспорт по ключевым параметрам конкурентоспособности уступает автомобильному и железнодорожному в скорости доставки, возможности оперировать малыми объемами грузов, использовании гибких схем логистики, а также из-за сезонных ограничений.

«Оборот подвижного состава в случае с водной доставки Мозырь — Киев будет занимать не менее недели. Столько времени нужно, чтобы танкер заправился в Мозыре, дошел до Киева, разгрузился там и вернулся в порт Мозыря. В то время как железнодорожный транспорт обеспечивает такой оборот цистерн в течение суток-полутора. К тому же обратно он возвращается не совсем пустой, а может цеплять груженые вагоны с тем же украинским металлом, зерном и другой продукцией. Это один из факторов, почему доставки внутренним водным транспортом проигрывают железнодорожным», — отметил в комментарии для Naviny.by аналитик еженедельника «Белорусы и рынок», пресс-секретарь Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей им. Кунявского Алесь Герасименко.

Он сомневается, что поставки нефтепродуктов водным путем будут рентабельными, а вот природе может быть нанесен непоправимый ущерб.

«Массовая доставка нефтепродуктов по белорусским рекам поставит огромные территории под угрозу возникновения крупных техногенных катастроф, что недопустимо. Подобные планы — осознанное преступление. Если на суше аварию с участием нефтепродуктов можно относительно легко локализовать, то на проточной воде это практические невозможно. Попав в реку, токсичные вещества распространятся на десятки и сотни километров», — подчеркивается в заявлении бизнес-сообщества.