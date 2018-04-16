Видео с дрона: у временной переправы через Припять образовались гигантские очереди

«Что значит для Беларуси один треснувший мост? Сегодняшнее видео, думаю, это проиллюстрирует...» — написал у себя в фейсбуке фотомастер и журналист Сергей Плыткевич.

Фото сделано с дрона 14 апреля в преддверии больших выходных и Радовницы. Люди массово едут на малую родину, чтобы посетить могилы предков.

Как известно, в декабре 2017 года треснул мост через Припять. Построенный в 1985 году, он связывал между собой Житковичи с Туровом и Лельчицами. Через него ежедневно проходили тысячи автомобилей. Теперь транспорт направляют в объезд через Мозырь и Калинковичи или через Столин и Пинск.