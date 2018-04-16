Погода в Гомеле на неделю. Будет дождливо, но тепло

Понедельник — самый жаркий день недели. Температура воздуха к полудню поднимется почти до летних +23°С.

Во вторник воздух охладится до +20°С. Синоптики прогнозируют небольшие дожди. Возможно, что даже с грозами.

К среде похолодает — столбик термометра опустится до +13°С. Ожидается переменная облачность, возможны осадки. Такая погода сохранится до четверга.

В пятницу начнет понемногу теплеть. Ожидается, что температура воздуха поднимется до +14°С, а дожди наконец сделают паузу.

В субботу и воскресенье прогнозируются дожди. Не исключено, что они будут с грозами. В субботу температура воздуха поднимется до +18°С, но уже на следующий день упадет до +11°С.