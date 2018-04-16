В Гомеле на проспекте Победы ограбили ювелирный магазин. Грабитель уже задержан
- 16 апреля 2018, 09:50
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Люди в материале: Фото – Nick Aries (1)
Места: Гомель (22078)
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