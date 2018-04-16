Тривижн 16/04 - 22/04:

В Гомеле на проспекте Победы ограбили ювелирный магазин. Грабитель уже задержан

  • 16 апреля 2018, 09:50
  • 8226
  • 5


Ограбление случилось вечером 15-го апреля в магазине «Ювелир-Карат».

Преступник скрыл свое лицо капюшоном и солнцезащитными очками, а затем похитил 17 золотых цепочек на сумму 49 102 рубля, сообщает УВД.

Милиция быстро нашла похитителя. Им оказался нигде не работающий 20-летний гомельчанин. Награбленное правоохранители нашли во время обыска под ванной.


gomel.today
KSK 15004 - 30/04:
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Люди в материале: Фото – Nick Aries (1)

Места: Гомель (22078)

Метки: Криминал (9719), Главное (5823)

Комментарии правила


Самое обсуждаемое




Новое в блогах


KSK 17/04 - 18/04:

Самое читаемое