СМИ: На начальника РОВД из Октябрьского в Минске вызвали наряд милиции
- 15 апреля 2018, 13:35
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Люди в материале: Геннадий Маджара (1)
Места: Гомель (22074), Минск (5694)
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