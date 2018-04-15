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СМИ: На начальника РОВД из Октябрьского в Минске вызвали наряд милиции

  • 15 апреля 2018, 13:35
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В странную историю попал в Минске начальник Октябрьского районного отдела внутренних дел Геннадий Маджара, пишет «Белорусский партизан».

По данным журналистов, вместе со своими коллегами из других областей он приехал в Минск, чтобы повысить профессиональную квалификацию. Зайдя днем ​​в одно из столичных кафе, гомельский милиционер выпил лишнего. Его поведение заставило персонал нажать «тревожную» кнопку и вызвать наряд милиции. Сотрудники Департамента охраны доставили буяна в вытрезвитель. Там и выяснилось, что задержанный мужчина в гражданской одежде — их коллега.

Об инциденте доложили министру внутренних дел Игорю Шуневичу. Он и решает дальнейшую судьбу гомельского милиционера.

Сообщается, что Геннадию Маджаре 41 год. Начальником Октябрьского РОВД он был назначен в начале этого года. Женат, двое детей.

Обязанности начальника Октябрьского РОВД сейчас исполняет первый заместитель начальника ОВД Сергей Воробьев.


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