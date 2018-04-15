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Видеофакт: в Гомеле несколько экипажей ГАИ устроили погоню за иномаркой

  • 15 апреля 2018, 09:53
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Участок Речицкого проспекта в районе «Гиппо» на какое-то время стал декорацией к лихой погоне.

Водитель иномарки маневрировал между автомобилями ГАИ и срезал по газону.


видео: Это Гомель, детка!

По словам очевидцев, автомобиль вылетел в кювет в Бобовичах. Как пишет «Гомельская правда», иномарку преследовали около семи экипажей ГАИ. Водитель был сильно пьян.



gomel.today
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Места: Гомель (22074)

Метки: Авто (5157), ДТП и ЧП (284)

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