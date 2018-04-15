Видеофакт: в Гомеле несколько экипажей ГАИ устроили погоню за иномаркой

Участок Речицкого проспекта в районе «Гиппо» на какое-то время стал декорацией к лихой погоне.

Водитель иномарки маневрировал между автомобилями ГАИ и срезал по газону.



видео: Это Гомель, детка!



По словам очевидцев, автомобиль вылетел в кювет в Бобовичах. Как пишет «Гомельская правда», иномарку преследовали около семи экипажей ГАИ. Водитель был сильно пьян.



