Балагур и крепкий хозяйственник: что известно о пропавшем Ситнице

Председателем Гомельского райисполкома Александр Ситница трудился с января 2009 года, до назначения на должность чуть меньше года отработал в Речицком райисполкоме начальником управления сельского хозяйства.
Что еще известно о внезапно исчезнувшем 48-летнем чиновнике — в материале Sputnik.
Вся трудовая деятельность Ситницы до прихода во власть связана с аграрным сектором. Родом экс-чиновник из деревни Куритичи Петриковского района. В этом же районе получил первый трудовой опыт. После окончания Белорусского аграрного технического университета устроился в совхоз «Заветы Ильича» инженером по сельскохозяйственным машинам, а спустя два года возглавил его.
В 2000 году переехал жить и работать в Речицкий район, оставив хорошую о себе память в совхозе «Исток», на агропредприятии «Демехи» и в колхозе «Имени Дзержинского». Бывшие подчиненные запомнили его крепким хозяйственником, простым в общении и «вообще, конкретным мужиком».
«Сашку таким служба в армии сделала, он же в 90-е на флагмане Северного флота служил — крейсере „Петр Великий“», — уточнили его бывшие коллеги.
Ситница неоднократно выводил Гомельский район в передовики, что доказывают многочисленные дипломы на стене райисполкома, занесение на областную Доску почета, а также крепкое рукопожатие Александра Лукашенко.
Нынешние коллеги до сих пор не могут прийти в себя от новости, что их председатель бесследно пропал. Про проверку знали, но были уверены, что шеф не выходил на работу из-за болезни. Говорят, накануне он действительно сильно кашлял.
Вместе со слухом, что Ситница покинул страну, циркулирует еще один — наложил на себя руки. Но в эту версию бывшие подчиненные меньше всего верят.
«Не мог он этого сделать. У него жена и двое детей в Гомеле. Да и здоровое чувство юмора, он еще тот балагур. Такие не накручивают себя, а потому живут долго», — отмели версию с самоубийством коллеги Ситницы по Гомельскому райисполкому.
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