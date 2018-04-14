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Огромные убытки и долги. Гомельдрев опубликовал результаты деятельности за 2017 год

  • 14 апреля 2018, 17:02
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По итогам 2017 года ОАО «Гомельдрев» получил более 23 млн. рублей чистого убытка. Такая информация содержится в годовом отчете деревообрабатывающего предприятия. Размер чистого убытка составляет почти 30% выручки организации. Убытки связаны с инвестиционной и финансовой деятельностью предприятия.

Заметим, что еще в прошлом году предприятие продемонстрировало прибыльную работу.

Долгосрочные обязательства предприятия по состоянию до 31 декабря 2017 года достигли 508,9 млн. рублей. Это в 11 раз больше, чем собственный капитал организации.

Напомним, что ОАО «Гомельдрев» в отведенные сроки не смогло обеспечить реализацию инвестиционного проекта «Строительство завода по производству плиты МДФ/ХДФ мощностью 150 тыс. куб. м/год в г. Речица», за что в 2012 году попало под действие Декрета № 9 «О дополнительных мерах по развитию деревообрабатывающей промышленности».


Деловой Гомель
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