Из цветущей брюнетки в инвалидное кресло: гомельчанка борется с лейкозом, объявлен сбор средств

Глядя на фото длинноволосой стройняшки, трудно узнать нынешнюю Евгению. Разница между снимками всего пару лет.

Сегодня девушка проходит химиотерапию и может передвигаться только в инвалидной коляске. У гомельчанки отнялась левая рука и нога. Она испытывает сильнейшие боли, не может обойтись без обезболивающих. У Жени Риженковой врачи диагностировали хронический миелолейкоз — рак крови. В 34 года она стала инвалидом первой группы.

За жизнь девушки борется семья, любящий муж Виталий. В августе будет всего пять лет, как пара сыграла свадьбу. Казалось бы, живи и радуйся, но ... жизнь внесла коррективы.





— Мы с Женей — одноклассники, — рассказывает Виталий Риженков. — Учились вместе с пятого по девятый класс в школе № 59, что в микрорайоне Мельников Луг. После окончания школы просто дружили, общались. В какой-то момент поняли, что дружба переросла в любовь.

...Онкологию выявили летом 2015 года. Женя проходила обычный профосмотр в поликлинике, сдала общий анализ крови. По здоровью ее ничего не тревожило, кроме увеличенных лимфоузлов. Девушку разыскали по телефону встревоженные врачи. Более полное обследование подтвердило худшие опасения — лейкоз. Назначенные таблетки не дали эффекта. Работу продавца-консультанта в магазине «Милавица» Евгении пришлось сменить на больничную палату. До последнего надеялись на выздоровление. Однако от лечения в Гомеле улучшения не наступило. Сейчас девушка находится в РНПЦ радиационной медицины и экологии человека.





— Состояние Жени ухудшается, больше ждать нет времени, — делится Виталий. — По рекомендации врачей, приняли решение о срочном сборе средств для лечения за границей. У нашей семьи таких денег нет. Планируем обратиться за помощью в благотворительные фонды. Уже создали группы помощи в «Одноклассниках» и «ВКонтакте», где публикуем отчеты о перечисленных деньгах. Понимаем, что на лечение за рубежом и реабилитацию понадобится немалая сумма. Ее сбор — дело ни одного дня и даже недели. Я не брошу свою Мышку, буду бороться за ее спасение. Надеюсь на чудо.





По словам супруга, Женя не сдается, верит в помощь высших сил. В юности она ходила в церковный хор. У девушки музыкальное образование, красивый голос. Теперь по возможности бывает в церкви, чтобы помолиться и попросить о помощи...

Что испытывает сама девушка?...Виталий описал так: «То чувство, когда надежда умирает, когда понимаешь, что ничего не помогает и опускаешь руки, и ты начинаешь цепляться за любой шанс»...





Помочь молодой гомельчанке можно, перечислив средства на расчетный счет в ОАО «АСБ Беларусбанк».

Для лечения: Риженковой Евгении Сергеевны.

Диагноз: Лейкоз. Хронический миелолейкоз в стадии бластного криза.

Благотворительные счета открыты в филиале 300 — г. Гомель, ул. Фрунзе, 6а; УНП 400207877; МФО AKBBBY21300:

— белорусские рубли — транзитный счет BY91AKBB38193821002553000000 на благотворительный счет BY50AKBB31340000347053020300 в филиале 300/Операционная служба

— доллары США — транзитный счет BY33AKBB38193821023673000000 на благотворительный счет BY35AKBB31340000347063020300 в филиале 300/Операционная служба

— евро — транзитный счет BY33AKBB38193821023673000000 на благотворительный счет BY20AKBB31340000347073020300 в филиале 300/Операционная служба

Назначение платежа: Зачисление на счет Ниязовой Светланы Сергеевны для лечения дочери Риженковой Евгении Сергеевны.

Сделать благотворительный платеж можно как в учреждениях банка, так в инфокиосках, Интернет-банкинге и М-банкинге.



