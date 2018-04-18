Подключи тарифы для дома от velcom до конца апреля и пользуйся интернетом и ТВ целый год за полцены

Оценить преимущества высокоскоростного интернета и удобства комплексных тарифных планов velcom смогут жители Гомеля, Речицы и Добруша. При подключении в апреле домашним интернетом и телевидением можно будет пользоваться за полцены целый год! Стоимость будет начинаться от 10 рублей 75 копеек в месяц.
Доступ к интернет-ресурсам в зависимости от тарифа возможен на скорости от 20 до 100 Мбит/сек. Для примера — на максимальной скорости файл размером 1 ГБ можно скачать меньше чем за полторы минуты. За трафик платить не придется: анлим есть анлим, причем честный, вне зависимости от того, насколько активно вы его потребляете.
В дополнение к неограниченному пользованию интернетом вы получаете еще и возможность смотреть до 100 ТВ-каналов (из них до 15 — в HD-качестве), в том числе такие хиты, как Setanta Sport, Nickelodeon, Eurosport, Fox Life и многие другие. Фирменная платформа интерактивного ТВ делает просмотр по-настоящему удобным: можно пользоваться функциями паузы, перемотки, архивом телепередач, а также обширным каталогом фильмов и сериалов на любой вкус.
Необходимое оборудование — Wi-Fi-роутер и ТВ-приставку — абоненты velcom получают в безвозмездное пользование. Не взимается и стоимость подключения: достаточно просто оставить заявку, согласовать время визита специалиста и наслаждаться новыми возможностями.
Скидка в размере 50% на выбранный тарифный план предоставляется на 12 месяцев с момента подключения, при условии заключения нового договора c 1 по 30 апреля 2018 года. Подробнее на internet.velcom.by.
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