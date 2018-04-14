Горожане проспали? В Гомеле строят католический храм – страдают деревья

Редакции Гомельского Зелёного портала обеспокоеные гомельчане сообщили, что напротив политехнического общежития по проспекту Речицкий, 135 массово вырубают деревья. Журналист разбирался в проблеме.

За остановкой «Солнечная» утром 13 апреля начали вырубать деревья. На этом месте будет строиться греко-католический храм. На опушке журналисту Гомельского Зелёного портала показали все документы, которые сделали эту вырубку легальной.













Местные жители не довольны этим решением, поскольку их об этом никто не предупредил. Общественные слушания по строительству храма, которые прошли в 2015 году, то ли оказались незаметными, то ли проигнорированы жильцами.

По итогам обсуждения против высказались 6 анкет, среди которых ОАО «Гомельский химический завод», за — 142 анкеты. Место для строительства храма " Успения Пресвятой Девы Марии" согласовали лично с Александром Лукашенко.





Напомним, не так давно он требовал прекратить необоснованную вырубку деревьев и уплотнение жилищной застройки. Тем не менее, религиозной общине «Римско-католический приход Успения пресвятой Девы Марии» под строительство выделили земельный участок площадью 0,3 гектара, на котором планируют вырубить около ста многолетних деревьев.





Что делать, если у вас во дворе рубят деревья?

Определите, кто производит удаление или пересадку растений. Спросите у рубщиков, какую организацию они представляют. Обратите внимание на их спецодежду, автомобиль. Зелёные насаждения на внутридворовых территориях находятся в ведении организаций, обслуживающих жилищный фонд.

Nota Bene: Если рубщики отказались представиться и на них нет спецодежды с опознавательными знаками, можно вызывать милицию, указав, что «неизвестные вырубают деревья, отказываются представиться, объяснить причину вырубки и назвать того, кто отдал приказ производить вырубку».

Попросите рубщиков показать документы, разрешающие удаление (пересадку) деревьев (разрешение на удаление, или разрешение на пересадку, или заключение о нахождении дерева в аварийном состоянии и прилагаемая к нему схема удаления аварийных деревьев), в которых указана причина вырубки.

Nota Bene: У рубщиков на руках должны быть документы на удаление/пересадку, однако простым гражданам эти документы рубщики предоставлять не обязаны.

Оперативно по телефону (или в случае, когда работы по удалению уже завершены, письменно) обратитесь с просьбой пояснить причину удаления (пересадки) объектов растительного мира: ИЛИ в местный ЖЭС, ИЛИ в местный исполком, ИЛИ в организацию, осуществляющую работы по удалению объектов растительного мира.

Сфотографируйте каждое вырубаемое дерево (зеленое насаждение) до начала вырубки, чтобы можно было привлечь возможных нарушителей к ответственности в том случае, если обнаружится факт нарушения законодательства.

Nota Bene: Участок проведения работ должен быть обозначен лентами по периметру. Должна быть указана информация о том, какая организация проводит удаление/пересадку, и ее контакты.





Удаление и пересадка зелёных насаждений возможны в случаях:

1. Когда участок находится в частной собственности и пожизненно наследуемом владении, то удаление/ пересадка производится собственником без получения разрешения и предварительного уведомления общественности.

2. При ликвидации чрезвычайной ситуации (например, после урагана) удаление и пересадка производятся сразу, без предварительного уведомления общественности.

3. Когда производится строительство дома, парковки, благоустройство внутридворовой территории и в утвержденной проектной документации предусматривается удаление/пересадка объектов растительного мира. В этом случае законодательством предусмотрено проведение общественного обсуждения на стадии подготовки проекта (смотрите раздел «Удаление/пересадка объектов растительного мира при строительстве»).

4. Когда местный исполком выдает разрешение на удаление/пересадку объектов растительного мира.