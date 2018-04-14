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На Кирова «Мазда» сбила пешехода

  • 14 апреля 2018, 13:30
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Утром 14 апреля на ул. Кирова на регулируемом пешеходном переходе сбили парня.



Гомельская правда
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Места: Гомель (22070)

Метки: ДТП и ЧП (280), Авто (5154)

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