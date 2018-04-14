В Гомельской области созданы мобильные группы «Белгосстраха» для оценки ущерба в подтопленных районах

Подъем уровня воды на основных белорусских реках продолжается. Зона паводка захватывает новые территории. Больше всего подтопленных населенных пунктов сейчас насчитывается в Гомельской области. Здесь речная и талая вода «накрыла» около 140 подворий в 8 районах. К мониторингу обстановки подключились областной филиал «Белгосстраха» и региональная организация Белорусского общества Красного креста.

В местные представительства «Белгосстраха» уже поступило около 360 заявлений от жителей подтопленных районов. Речь о компенсации ущерба, причиненного водой как строениям, так и домашнему имуществу. Заместитель директора областного филиала Михаил Кузьмич конкретизирует:

— Уже традиционно жители районов, которые могут оказаться в зоне паводка, добровольно страхуют дома, постройки, имущество на случай подтопления. Только за февраль—март у нас было заключено около 350 таких договоров, а в общей сложности их свыше 9,4 тысяч. Сейчас хозяева домовладений, где вода появилась на подворьях, в подвалах, хозпостройках, уведомляют наших представителей. Как только паводок пойдет на спад, специалисты начнут адресную работу.

На случай массовых обращений в «Белгосстрахе» созданы мобильные группы, которые прошли специальную подготовку для оценки ущерба, причиненного водой. В филиале пока отмечают, что ситуация не выглядит угрожающей для жителей и полностью контролируется.

Тем временем отряд быстрого реагирования областного Красного креста поспешил на помощь одиноким старикам, инвалидам, многодетным семьям, в чьи подворья пришла вода. За последнюю неделю волонтеры побывали во всех подтопленных районах. Запасы бутилированной воды, постельное белье, средства гигиены, продукты — набор первой помощи, которая доставлялась в «паводковые» деревни. Специалист организации Максим Новиков добавляет:

— Также помогали в откачке воды из подвалов и подворий. У нас есть необходимое для этого оборудование. Продолжаем отслеживать ситуацию и помогать там, где это необходимо.