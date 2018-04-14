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В Гомеле и области в связи с Радуницей пенсии выплатят досрочно

  • 14 апреля 2018, 07:31
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Досрочная выплата пенсий (пособий) за 17 апреля будет организована в отделениях почтовой связи (ОПС) РУП «Белпочта». Об этом БелТА сообщили в пресс-службе компании.

Выплата пенсий (пособий) будет осуществляться следующим образом:

  • с 13 апреля — в отделениях почтовой связи Минска,
  • с 14 апреля — во всех ОПС Брестской, Витебской, Минской и Могилевской областей, в сельских ОПС Гомельской и Гродненской областей;
  • 16 апреля — в ОПС Витебска, в городских ОПС Гомельской и Гродненской областей.

17 апреля 2018 года будут работать только дежурные отделения почтовой связи.

О режиме работы отделений можно узнать в саll-центре РУП «Белпочта» по номеру 154.


БелТА
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Места: Гомель (22067)

Метки: Экономика (13268), Область (5367)

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