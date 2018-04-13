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Председателя Гомельского райисполкома Александра Ситницу уволили «за прогулы»

  • 13 апреля 2018, 23:48
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«Сильные Новости» сообщали, что председатель Гомельского райисполкома уже неделю не появлялся на своем рабочем месте. Его местоположение неизвестно.

Как сообщает БелТА, председателя уволили по распоряжению губернатора 12 апреля. За «грубое нарушение своих трудовых обязанностей (прогулы)».

Ранее мы сообщали, что, по нашим сведениям, чиновник пропал после того, как в отношении его началась проверка по подозрению в коррупции. Похоже, что Александр Ситница скрылся.

До 13 апреля его имя ещё фигурировало на сайте исполкома, но сегодня оно было удалено

«Сильные Новости» будут следить за развитием ситуации.


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