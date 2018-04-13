Последствия чернобыльской аварии для здоровья населения: гриф «секретно» так и не снят

16 апреля в рамках проекта «Городские собрания ГДФ» состоится встреча, посвященная аварии на ЧАЭС. Гомельчане смогут разобраться в ситуации, взяв за основу результаты работы Комиссии Верховного Совета СССР по расследованию причин аварии на ЧАЭС. Во второй части — рассмотреть, как последствия катастрофы влияют сегодня на наше здоровье и развитие Гомельского региона.

Приглашаем заинтересованных 16 апреля (пн) в 16.00 в офис ТБМ (ул. Трудовая, 7а, 2 этаж). Вход свободный. Регистрация по ссылке.

В гостях Юрий Воронежцев, физик, к.т.н., секретарь комиссии ВС СССР по рассмотрению причин аварии на Чернобыльской АЭС и оценке действий должностных лиц в послеаварийный период, и Алексей Харкевич, аналитик, руководитель экспертного сообщества «Стратегическая мысль».

26 апреля исполнился 32 года с момента аварии на Чернобыльской АЭС. В прошлом году Национальный статистический комитет выпустил бюллетень «Сеть, кадры организаций здравоохранения и заболеваемость населения в Республике Беларусь за 2016 год», где впервые был представлен раздел по статистике заболеваемости населения, пострадавшего в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС. Данные должны были пролить свет на последствия чернобыльской аварии для здоровья белорусов. Однако, к сожалению, этого не произошло.

Исследованиями ученых установлено негативное влияние малых доз радиации на целый ряд патологий. Радиационное облучение может быть причиной развития раковых заболеваний, врожденных аномалий. На экспериментальных и клинических материалах доказано воздействие радиационного излучения в малых дозах на структуру и функции нервной и эндокринной систем. Помимо малых доз радиации на здоровье белорусов оказывает влияние множество других факторов, поэтому рассмотрим, как изменилось количество выявленных случаев заболеваемости в Гомельской области с 2002 по 2016 годы по всем видам болезней.









Из представленных данных видно, что устойчивая тенденция роста заболеваемости наблюдается лишь по трем типам заболеваний: болезни эндокринной системы, новообразования и пороки развития. Все они, как было отмечено ранее, связаны с воздействием малых до радиации. Рост заболеваемости по этим болезням характерен не только для Гомельской области. Это наглядно демонстрируют данные рисунка 2, где представлена динамика заболеваемости по всей Беларуси.

По рисунку 2 несложно установить устойчивую тенденцию роста заболеваемости эндокринной системы, выявляемых новообразований и пороков развития. Рост заболеваемости нельзя назвать случайным, поскольку антирекорды заболеваемости по данным группам заболеваний обновляются практически каждый год. В результате количество выявляемых врожденных аномалий за прошедшие 15 лет выросло более чем в два раза, количество новообразований — в полтора раза, а болезней эндокринной системы — на 36%.

Постоянный рост уровня заболеваемости заставляет обратить взор на статистику болезней населения, пострадавшего от аварии на Чернобыльской АЭС и подлежащего специальной диспансеризации. Благо, что в нынешнем году Национальный статистический комитет Республики Беларусь впервые предоставил такие данные.

Это кажется невероятным, однако, если верить данным Белстата, то абсолютно по всем видам заболеваний население, пострадавшее в результате аварии на Чернобыльской АЭС, демонстрирует более низкий уровень заболеваемости, чем в среднем по стране. Если в среднем по стране уровень заболеваемости составляет 85260 человек на 100000 населения, то для населения, пострадавшего от аварии на ЧАЭС, данный показатель составляет лишь 65410 человек. Таким образом, статистика нас уверяет в том, что «чернобыльцы» болеют на 25% реже, чем остальные белорусы.





Относительно низкий уровень заболеваемости эндокринной системы и онкологии среди населения, пострадавшего от радиационного загрязнения, характерен не только для Беларуси. Специалисты объясняют данный феномен качественной медицинской диагностикой, позволяющей выявить проблемы уже на раннем этапе развития заболевания. Однако в Беларуси официальная статистика сообщает вовсе о невероятной ситуации. Население, пострадавшее в результате аварии на Чернобыльской АЭС, демонстрирует устойчивость абсолютно ко всем группам заболеваний.

Особо впечатляют данные о том, что «чернобыльцы» реже болеют:

психическими расстройствами — на 61%; болезнями кожи и подкожной клетчатки — на 45%; инфекционными болезнями — на 41%; врожденными аномалиями — 30%. Самое удивительное состоит в том, что население, пострадавшее в результате аварии на ЧАЭС, реже болеет даже теми заболеваниями, на которые ранняя диагностика никак не распространяется. Травмы, отравления и другие последствия воздействия внешних причин с «чернобыльцами» случаются на 25% реже, чем с остальными белорусами.

После таких статистических данных может создаться впечатление, что последствия аварии даже благоприятно повлияли на здоровье граждан. Ведь столь существенную разницу в уровне заболеваемости сложно списать лишь на более высокое качество медицинского обслуживания.

Логично предположить, что большинство населения, пострадавшего в результате аварии на ЧАЭС проживает в Гомельской области. Однако сравнение заболеваемости «чернобыльцев» с аналогичными показателями жителей Гомельской области приводит к почти аналогичным результатам.





Из представленных данных следует, что жители Гомельской области болеют чаще населения, пострадавшего от аварии на Чернобыльской АЭС, по всем заболеваниям, за исключением болезней эндокринной системы и системы кровообращения.

В результате становится совершенно непонятно, кого же включил Белстат в категорию населения, пострадавшего в результате аварии на Чернобыльской АЭС.

Расчетные данные показывают, что в 2016 году для расчета уровня заболеваемости к данной категории граждан Белстат отнес 1 542 тысячи человек. При этом по данным того же Белстата на начало 2015 года численность населения, проживающего на загрязненной радионуклидами территории, составляла 1 142,6 тысяч человек. Совершенно непонятно, каким образом численность населения, пострадавшего в результате аварии всего за год увеличилось на 400 тысяч человек.

Поскольку существенного увеличения численности населения на данных территориях в 2016 году не наблюдалось, то можно сделать вывод, что увеличение числа «чернобыльцев» могло произойти лишь за счет расширения перечня территорий, подпадающих под периодический радиационный контроль. В таком случае статистические данные по заболеваемости населения, пострадавшего в результате аварии на Чернобыльской АЭС, коррелировали бы с данными по заболеваемости в Гомельской области. Однако, как мы выяснили, такой связи не наблюдается.

Отсюда можно сделать вывод, что статистические данные по заболеваемости граждан, проживающих на территориях, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС, не соответствуют предыдущим данным Белстата. А значит, на их основе нельзя делать объективные выводы.

Таким образом, даже спустя 32 года после чернобыльской аварии мы так и не располагаем достоверными данными относительно последствий чернобыльской аварии для здоровья населения. Единственные официальные данные, представленные в 2017 году, являются весьма сомнительными и не в состоянии пролить свет на реальное положение дел.