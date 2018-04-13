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В «Новой Гуте» служебная собака учуяла марихуану в вещах гражданина Украины

  • 13 апреля 2018, 18:55
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При прохождении таможенного контроля в зале оформления пассажиров служебно-розыскная собака указала на возможное наличие среди вещей 37-летнего гражданина наркотических средств. В ходе проведения таможенного досмотра в личных вещах пассажира обнаружено измельченное вещество растительного происхождения зеленого цвета.

Согласно заключению эксперта Управления государственного комитета судебных экспертиз Беларуси по Гомельской области, вещество является наркотическим средством, не используемым в медицинских целях, марихуаной.

Фото Гомельской таможни

В отношении гражданина Украины возбуждено уголовное дело.



Анастасия Макеева, Гомельская правда
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Места: Гомель (22065)

Метки: Криминал (9715)

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