В «Новой Гуте» служебная собака учуяла марихуану в вещах гражданина Украины
- 13 апреля 2018, 18:55
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Анастасия Макеева, Гомельская правда
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