«А то будет некрасиво». Коммунальники Гомеля вступили в бой с вишневыми ветками

Жителям частных домов по улице Тельмана в центре Гомеля коммунальные службы предписали срезать ветки плодовых деревьев, которые выходят за забор.

В предписании, полученном владельцами домов, говорится: «Вам необходимо до 18.04 выполнить формовку плодовых деревьев, а именно срезать ветви под пешеходной дорожкой».





Представители ЖЭУ, которые разносили предписания по домам, пояснили, что летом созревшие вишни падают на тротуар, а прохожие давят их ногами, от чего получается «некрасиво».

Владельцы частных домов пока не определились — плакать им или смеяться, но ветки на всякий случай начали, чертыхаясь, обрезать. Ведь за невыполнение предписания им грозили штрафом.





«Всю зиму с пешеходной дорожки не убирали снег! Тут были огромные сугробы, люди еле пробирались через них по вытоптанной тропке. Ямы, выбоины, мусор — вот это как? Никто не убирает ничего, тротуар не ремонтируют, дорогу тоже. А тут ветки им мешают, вишни могут сделать «некрасиво», — возмущался один из жителей улицы.





Он живет здесь в своем доме с 1992 года. Вишни садил сам, почти тридцать лет назад. До сих пор плодовые деревья никому не мешали.

«Ну, упадет ягода на тротуар, или воробьи склюют, или дети оборвут — постоянно по заборам тут лазят. Может, они завидуют, что у нас в центре города есть свои вишни, а у них на балконах ничего не растет? Или яблоки мешают. Но еще вроде яблоко или вишня никого не убили! Если Ньютону яблоко упало на голову, так он умнее стал от этого», — рассудил житель Гомеля.

Его соседу сказали, что сухая ветка вишни может упасть на голову какой-нибудь бабушке. «Не знаю, что и думать. Но ветки срежу», — заметил мужчина.



