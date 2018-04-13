«Можно что угодно подозревать». Семашко прокомментировал запрет поставок свинины в РФ из-за АЧС в Гомельской области

Вице-премьер белорусского правительства Владимир Семашко прокомментировал ситуацию с недавним запретом на поставки с территории Беларуси в РФ свинины.

«В связи с выявлением в восьми случаях генетического материала вируса африканской чумы свиней в готовой мясной белорусской продукции, Россельхознадзор вынужден ввести временные ограничения на поставки свиноводческой продукции со всей территории Беларуси», — сообщили в пресс-службе ведомства 9 апреля.

На следующий день министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев высказал предположение, что «наши коллеги из ветеринарной службы Республики Беларусь скрывают наличие вспышек АЧС на территории республики. И это ставит нас перед необходимостью ужесточения контроля при ввозе продукции из сопредельных государств».

11 апреля Россельхознадзор повторно обратился в Минсельхозпрод с просьбой в кратчайшие сроки прояснить ситуацию вокруг гибели поголовья свиней на одном из предприятий Гомельской области.

В минувший четверг спикер Палаты представителей Владимир Андрейченко на встрече с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным заявил, что парламентариям двух стран необходимо изучить периодически возникающие проблемы с поставками белорусской животноводческой продукции в Россию. Он подчеркнул, что складывается впечатление, что эта проблема создается кем-то искусственно, чтобы замедлить интеграционные процессы между Беларусью и Россией.

По словам Семашко, «можно что угодно подозревать», пишет РИА «Новости». Однако, отметил он, «всегда, если возникают какие-то разборки, я думаю, это не межгосударственный [вопрос], это определенные меркантильные интересы кто-то преследует», сообщил чиновник 13апреля в кулуарах Красноярского экономического форума.