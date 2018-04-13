В Гомеле открылась выставка-зоопарк «Парад обезьян»

Если вы интересуетесь окружающим миром и восхищаетесь природным богатством и разнообразием, вам стоит посетить выставку-зоопарк «Парад обезьян», которая начала свою работу в картинной галерее Г. Х. Ващенко на проспекте, Ленина, 43.

Здесь вам представится возможность не только увидеть самые разные виды животных, но и, например, подружиться с лемуром или носухой, погладить гиббона и увидеть самую маленькую обезьянку планеты. Кроме вышеназванных животных, в контактном зоопарке можно познакомиться с интересными фактами из жизни его обитателей.









Знали ли вы, что зелёная игуана отличается спокойным нравом, а потому часто становится домашним животным? Крупная растительноядная ящерица достигает размера до 1,5 метра. Кубинский крокодил может вырасти до 2,5 метра, а питон тигровый альбинос поражает не только своими внушительными размерами (до 8-ми метров), но и необычной бело-жёлтой расцветкой.









Белоносая мартышка, которая обитает в Западной Африке, достигает лишь 40–50 сантиметров в длину. Отличительные черты — шерсть на спине представляет собой сочетание зеленовато-серого и чёрного цветов, чёрная мордочка с белым пятном на носу, что придаёт обезьянке забавный вид. Ещё много можно рассказать о животных, однако интереснее будет их увидеть своими глазами.









Удивительные приматы Старого и Нового света, крупные попугаи ярких расцветок, экзотический тукан, миловидный енот-полоскун, молодой ручной дикобраз, крупный рыжий кролик, трогательные прыгучие шиншиллы и многие другие братья наши меньшие не оставят равнодушными никого. Взрослые смогут насладиться многообразием окружающего мира, а дети — познакомиться с живой природой далёких экзотических стран.

Погрузиться в неповторимый мир тропических лесов, а также сфотографироваться с животными можно, посетив выставку-зоопарк до 20 мая.











































