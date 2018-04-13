С начала года на Гомельщине от ВИЧ-положительных мам родились 20 малышей, в том числе две двойни

Со времени регистрации первых случаев ВИЧ в области зарегистрировано 2510 беременностей среди ВИЧ-положительных женщин, родился 1741 ребенок. Диагноз «ВИЧ-инфекция» выставлен 150 детям.

Статистику озвучили в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Как сообщил врач-эпидемиолог отдела профилактики ВИЧ/СПИД Иван Макиша, с начала года на Гомельщине от женщин с положительным статусом родились 20 малышей, в том числе две двойни. Среди детей, подростков и молодых людей в возрасте до 20 лет случаев заражения не зарегистрировано.

По словам специалиста, все будущие мамы проходят проверку на ВИЧ во время постановки на учет и в последнем триместре беременности. При выявлении вируса назначаются препараты антиретровирусной терапии. Их прием позволяет защитить малыша от передачи инфекции от матери. Практика показывает — риск заражения менее 2%.

Новорожденные находятся под наблюдением врача-педиатра до возраста 1,5 года. В это время в крови ребенка сохраняются антитела к ВИЧ, полученные от мамы. У малышей периодически берут анализы. Если по истечении установленного срока наблюдения результаты будут отрицательные, ребенка снимают с учета.

К слову, в прошлом году в области вирус выявили у шести малышей. Как показал анализ, их мамы не наблюдались у гинеколога во время беременности или отказывались от приема препаратов, защищающих младенца от вируса.

Последние годы в Беларуси отмечается рост полового пути инфицирования ВИЧ: заражаются все больше молодых людей — будущих мам и пап. Вирус нередко обнаруживается при обследовании женщин, в том числе беременных, ни разу не употреблявших наркотики, но имевших в прошлом отношения со случайными партнерами. Выясняется, что будущие мамы не подозревали о заражении, вели обычную жизнь и планировали ребенка. Поэтому врачи советуют потенциальным родителям вместе пройти обследование и узнать свой ВИЧ-статус.

По последним данным, на Гомельщине более 7 500 человек живут с ВИЧ. С начала года выявлено 183 новых случая.

Больше всего заразившихся в возрастной группе от 30 до 39 лет — 66 человек. Случаи инфицирования ВИЧ зафиксированы среди 50 — 59-летних — 20 человек, а также людей старше 60 лет — 11 человек.

Получить консультацию по проблеме ВИЧ можно у врачей-эпидемиологов по телефону в Гомеле 75-71-40 или написав в соцсети в «ВКонтакте» на аккаунт gomelaids.