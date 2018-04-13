«Я просила, чтобы никого не наказывали». Мама погибшего солдата не будет добиваться суда

— Прошло девять дней... Видно, судьба такая у моего сына. Разве тот дитенок (солдат, который случайно выстрелил в Диму. — Прим.TUT.BY) хотел, чтобы так получилось? — вздыхает Наталья Николаевна, мама Дмитрия Удода.

О том, что Дмитрия нет в живых, семье сообщили 4 апреля. В официальном заявлении Министерства обороны сказано, что рядовой Удод 120-й отдельной механизированной бригады погиб во время плановых занятий по боевой подготовке.

— Были нарушены меры безопасности при вооружении боевых машин. В результате один из членов экипажа, старший механик-водитель БМП, получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью, — говорится в заявлении ведомства.

Дмитрия похоронили в родной деревне Новинки Калинковичского района. Сегодня утром командир части и еще двое военнослужащих приехали к семье погибшего солдата.

— Мы вместе сходили на кладбище. Командир привез нам рис, гречку, тушенку, передал деньги от военнослужащих. Что там произошло, пока никто не говорит, идет расследование. Я никого в смерти Димы винить не буду. Просила, чтобы никого не наказывали, а того хлопчыка, что стрелял, помиловали. Он не виноват, говорят, у него нервный срыв, лежит в больнице, — продолжает рассказывать TUT.BY Наталья Удод. — Это несчастный случай. Тут корова и то брыкается, а это орудие. Больно, конечно, хотелось бы иначе... Но что уже сделаешь? Мама того солдата, наверное, тоже с ума сходит, у нее, как и у меня, сердце болит.

Наталья Николаевна отмечает, вторая сторона с ней не связывалась, а сама женщина не будет добиваться суда. Ей пообещали через три месяца прислать результаты расследования, о том, что на это дело обратил внимание президент, мама погибшего солдата не знает. На время траура семья перестала смотреть телевизор и пользоваться компьютером.

— Я лично очень болезненно воспринимаю, когда в армии гибнут люди. Это недопустимо для меня как человека и срочную службу отслужившего, и офицером служившего в армии. Для меня это недопустимо, потому что я знаю, к чему приводит головотяпство. Это головотяпство, когда из БМП, крупнокалиберного пулемета расстреливают солдата на стрельбах. Это даже не учения, — говорил 10 апреля Александр Лукашенко на встрече с представителями СМИ.

Следственный комитет продолжает расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 463 УК (Нарушение правил обращения с оружием, боеприпасами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть человека). Подозреваемых и обвиняемых в уголовном деле нет.