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Председателя Гомельского райисполкома Александра Ситницу уже неделю не могут найти. Куда исчез топ-чиновник?

  • 13 апреля 2018, 11:11
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При этом, до сегодняшнего дня его имя еще фигурировало на сайте учреждения в занимаемой должности, однако сегодня исчезло.


«Сильным новостям» стало известно, что председатель Гомельского райисполкома Александр Ситница уже с прошлой недели не появляется на рабочем месте по неизвестным причинам и его не могут найти. Один из региональных топ-чиновников попросту пропал.

Судя по всему, в самом исполнительном комитете сейчас царит неопределенность. Все попытки получить официальный комментарий не увенчались успехом: телефоны председателя, приемной и всех заместителей молчат. По нашей же информации, Александр Ситница, скорее всего, не только не появляется на работе. Похоже, его нет в городе.

Куда же исчез один из региональных топ-чиновников?

«Сильным новостям» удалось узнать, что в начале прошлой недели в отношении председателя Гомельского райисполкома силовые структуры начали проверку на предмет возможной коррупционной деятельности. Никаких уголовных дел пока заведено не было — речь идет только о проверке. Однако практически сразу после ее начала Александр Ситница и перестал появляться на работе и выходить на связь.

Мы будем следить за развитием ситуации.


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Метки: Власть (1444), Политика (13811), Главное (5816)

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