В Гомеле внедряют новшества в систему сбора мусора: владельцам частных домов раздадут пластиковые контейнеры

Городское ЖКХ закупило 1,4 тысячи пластиковых контейнеров и раздаст их жителям частного сектора.

Новую систему сбора коммунальных отходов в частном секторе планируют внедрить в Гомеле, сообщил гендиректор «Гомельского городского ЖКХ» Виктор Кулаго.

В ЖКХ закупили 1,4 тысячи пластиковых контейнеров по 120 литров каждый. Их передадут жителям частного сектора: по два контейнера на каждое домовладение. Один контейнер будет предназначаться для общих отходов, второй — для раздельного сбора мусора.

Собирать мусор по оговоренному графику будут сотрудники ЖКХ. Можно будет вызвать дополнительную бригаду, если контейнер заполнился слишком быстро, но за это придется доплатить.

Таким образом в ЖКХ планируют побороть проблему пакетов с мусором, которые жители частного сектора часто выставляют за ворота в ожидании забора мусора. Для начала контейнеры разместят в 700 домах.

Коммунальщики уверены, что с нововведением частный сектор будет выглядеть презентабельнее.