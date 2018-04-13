СМИ: в Гомельской области доярку оштрафовали на 2 базовых за... пустое ведро

Шла с пустым ведром — значит... украла молоко. Такой странной логикой руководствовался капитан милиции Александр Молчанов, когда взялся чрезвычайно усердно выполнять свои трудовые обязанности в деревне Мушичи Гомельской области. Он пытался выломать дверь в доме и часами заставлял подписать протокол, сообщает «Белсат».

Встретишь женщину с пустым ведром — быть беде, говорит народная примета. Иногда беда приходит к самой женщине.

«В пятницу утром шестого я шла с работы с пустым ведром. И мне сотрудник милиции сказал — остановитесь. У меня было пустое ведро, а он говорит, пойдемте со мной, там увидел лужу молока. Я пошла домой, они приехали за мной. Говорят подпишешь бумаги, или поедем с нами. Я говорю — я ничего не брала, у меня ведро было пустое», — рассказывает доярка Лидия Воробьева.

Потом начались активные оперативные действия. Камера на телефоне ещё сильнее разозлила правоохранителей.

«Забрали телефон и все такое — не желали отдавать. Мол, запрещена видеосъемка. Я у себя во дворе находился, как это она мне запрещена, правильно? Набросились, после уже успокоились, я зашел к тете за сигаретой, а сотрудник мне угрожал здоровьем, мол, иди отсюда, у тебя что здоровья много?», — вспоминает события того дня племянник Лидии.

При этом никто, кроме участкового Александра Молчанова, не видел той лужи молока, из-за которой все началось. В результате капитан позвал помощь.

«Так тут мало того, один, потом второй, потом третий, потом четвертый! Как собак! Возмутило больше всего, как дом ломал. И как бросился на сына, я в дом зашла и говорю — только тронь. Хватит того, что он его картавым называл», — говорит соседка Лидии Воробьевой Раиса.

Люди подчеркивают, что остальные правоохранители пытались успокоить своего коллегу. Сам Молчанов своей версией происшествия поделиться не пожелал.

Милиционер: «Будет так, как я сказал — ты же меня знаешь»

В самом Управлении внутренних дел райисполкома заявили, что о ситуации слышат впервые и даже не пожелали отвечать на вопросы о правомочности действий своего сотрудника. А они точно выходят за рамки действующего законодательства, говорит специалист.

«Есть четкие градации — в каком случае сотрудник милиции может попасть в жилое помещение. Нас интересует статья 2.6 кодекса административных правонарушений, где четко говорится о том, что неприкосновенность помещений гарантируется законом», — отмечает правозащитник Андрей Бондаренко.

Естественно есть исключения: соответствующее разрешение может дать прокурор, или есть подозрения, что подозреваемый в правонарушении сможет скрыть улики своего преступления.

«Начали говорить, что учетов нет на нее. А он говорит, что я не отстану. Будет так, как я сказал — ты же меня знаешь. И я уже сказала, чтобы мама подписала бумаги, потому что испугалась, что рожу раньше времени, под давлением заставили подписать бумаги. Ну это Молчанов у нас такой...», — говорит Наталья, дочь Лидии Воробьевой.

И действительно — произошло так, как и говорил капитан Молчанов. Через три с половиной часа угроз женщина оплатила две базовые штрафа.