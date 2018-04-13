Окнаград 09/04-15/04:
Кухни 09/04 - 15/04:

Настоящая весна. Погода в Гомеле на выходных

  • 13 апреля 2018, 08:53
  • 5880
  • 0


Солнечная безветренная погода вернется в Гомель в ближайшие дни. В пятницу и субботу будет ясно, без осадков, а воздух прогреется до +14°С.

Но без ложки дегтя не обойдется. В воскресенье столбик термометра не опустится, однако небольшой дождь возможен на протяжении всего дня.


gomel.today
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Гомель (22058)

Метки: Погода (1794), Главное (5816)

Комментарии правила


Самое обсуждаемое




Новое в блогах


KSK 13/04 6:00 - 15/04:

Самое читаемое