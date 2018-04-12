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«Прошу не лишать меня свободы». В суде по делу о порче мяса на Гомельском мясокомбинате заслушивают последнее слово обвиняемых

  • 12 апреля 2018, 14:33
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В судебном процессе о порче продукции Гомельского мясокомбината оглашение последнего слова планируется завершить 19 апреля. В будущий четверг к суду сможет обратиться последняя из обвиняемых — Алла Лазовская, бывший руководитель ветслужбы области.

Ранее последнее слово было предоставлено 8 из 10 фигурантов этого громкого дела, по которому проходят бывшие директор мясокомбината Ричард Стефанович, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Василий Пивовар, представители республиканских и местных ветеринарных органов, работники предприятия. Все они обвиняются в должностных преступлениях: злоупотреблении полномочиями, бездействии и служебной халатности, что, по версии следствия, привело к порче более 170 тонн продукции.

Сегодня во время заседания последнее слово было предоставлено бывшему начальнику холодильного цеха мясокомбината Игорю Мельникову. Свою вину он признал полностью:

 Я виноват. Действительно, должен был относиться к своим обязанностям более серьезно. Проблемы, возникавшие в процессе, решать до конца, добиваться, стучать во все двери. Мне, может быть, не хватило опыта работы на таком предприятии. Если бы все до конца исполняли свои обязанности, не было бы такого ущерба. Прошу не лишать меня свободы. Так я принесу больше пользы своей семье, воспитывая маленькую дочь, и предприятию, зарабатывая и возмещая ущерб.

Следующее заседание назначено на 19 апреля. После завершения оглашения последнего слова суд удалится в совещательную комнату для вынесения приговора.


Виолетта Дралюк, СБ - Беларусь Сегодня
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