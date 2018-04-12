Погоня в Гомеле: гнал 120 км/ч, а потом спрятался в мусорке

Внимание экипажа ГАИ, который двигался по улице Ефремова в Гомеле, привлек автомобиль «Ауди». Иномарка ехала во встречном направлении на явно очень большой скорости в направлении ул. Советской.
— Было принято решение остановить автомобиль, — рассказала подробности инспектор УГАИ УВД Гомельского облисполкома Наталья Хололеенко. — Включив проблесковые маячки, экипаж двинулся за автомобилем. Подъезжая к пересечению ул. Ефремова — ул. Советская, водитель «Ауди» резко развернулся, не обращая внимания на сигналы, двинулся в противоположном направлении в сторону пр. Космонавтов.
Началось преследование. На требования об остановке водитель не реагировал и продолжал движение. Сотрудники ГАИ проследовали за автомобилем, неоднократно повторяя о необходимости остановиться. При этом его скорость была не менее 120 км/ч.
В это же время другой экипаж, находившийся поблизости, подключился к преследованию.
Водитель «Ауди» свернул на ул. Осипова и врезался в магазин «Вираж», после этого выбежал из автомобиля и скрылся за ним. Инспектор ДПС побежал следом, но за магазином не увидел «беглеца».
В это время один из жителей дома, рядом с которым происходила погоня, вышел на кухню и услышал шум на улице. Выглянув в окно, он увидел, что за магазин забегает мужчина и прячется в мусорном контейнере. После подъехал экипаж ГАИ. По номеру 102 мужчина сообщил о своем наблюдении, и информация незамедлительно передали сотрудникам ГАИ.
В одном из трех контейнеров сотрудники и обнаружили нарушителя.
Им оказался 26-летний житель Ельского р-на, который находился в состоянии алкогольного опьянения. На него было составлено 5 административных протоколов, в том числе за выезд на полосу встречного движения, проезд на запрещающий сигнал светофор, а также не остановка транспортного средства по требованию сотрудников ГАИ.
Теперь молодому человеку помимо крупного штрафа, который будет исчисляться тысячами, грозит также лишение права управления транспортными средствами сроком более 3 лет.
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