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В Гомеле прошёл Крестный ход к памятнику Кириллу Туровскому

  • 12 апреля 2018, 12:56
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На четвёртый день Светлой недели в Свято-Петро-Павловском кафедральном соборе собрались сотни верующих за общей молитвой. В Божественной литургии, которую возглавил архиепископ Гомельский и Жлобинский Стефан, приняли участие более 150 священнослужителей Гомельской епархии.

По завершении богослужения, в рамках Пасхального фестиваля, состоялся крестный ход к памятнику Кирилла Туровского. Здесь владыка провёл молебен, священнослужители возложили к памятнику цветы.




— Мы приходим к святителю — златоусту русской земли, — чтобы ещё раз засвидетельствовать его вклад в культуру и дух единства всех восточных славян, который прошёл через века, — сказал архиепископ Гомельский и Жлобинский Стефан.

Владыка поблагодарил всех за участие в богослужении и пожелал благополучия и мира.



Как сообщили в Гомельской епархии, крестный ход к памятнику совершается ежегодно уже восьмой год подряд. Тем самым священники чтут память святителя, оставившего неизгладимый след в истории народа и жизни церкви.














Ольга Астапенко, фото - Анна Пащенко, Гомельские ведомости
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