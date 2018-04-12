Гомель закупает новые системы видеонаблюдения: от 175 тыс. рублей за одну

Новые системы видеонаблюдения за общественными местами города Гомеля появятся в нынешнем году. Об этом свидетельствуют тендеры, объявленные УКС города Гомеля.

Дороже всего местному бюджету обойдется установка системы видеонаблюдения на территории, прилегающей к филиалу государственного учреждения «Городской центр культуры» «Центр инклюзивной культуры» по ул. Юбилейной, 48. Стартовая цена торгов определена в размере 355 364 BYN.

Стартовая цена на установку системы видеонаблюдения зоны отдыха «Пруды» по ул. Ильича, 126а определена в размере 175 496 BYN

Система видеонаблюдения площади Труда в Гомеле оценена в 168 834 BYN

Работы планируется завершить до конца нынешнего года.

Отметим, что подобные тендеры уже ранее объявлялись УКС города Гомеля в прошлом году.