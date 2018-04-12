Окнаград 09/04-15/04:
Кухни 09/04 - 15/04:

Гомель закупает новые системы видеонаблюдения: от 175 тыс. рублей за одну

  • 12 апреля 2018, 11:14
  • 557
  • 0


Новые системы видеонаблюдения за общественными местами города Гомеля появятся в нынешнем году. Об этом свидетельствуют тендеры, объявленные УКС города Гомеля.

Дороже всего местному бюджету обойдется установка системы видеонаблюдения на территории, прилегающей к филиалу государственного учреждения «Городской центр культуры» «Центр инклюзивной культуры» по ул. Юбилейной, 48. Стартовая цена торгов определена в размере 355 364 BYN.

Стартовая цена на установку системы видеонаблюдения зоны отдыха «Пруды» по ул. Ильича, 126а определена в размере 175 496 BYN

Система видеонаблюдения площади Труда в Гомеле оценена в 168 834 BYN

Работы планируется завершить до конца нынешнего года.

Отметим, что подобные тендеры уже ранее объявлялись УКС города Гомеля в прошлом году.


Деловой Гомель
Гомельдреф 10/04 - 12/04:
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Гомель (22049)

Метки: Экономика (13261)

Читайте также

«Big brother is watching you». На площадях Привокзальной и Ленина установят камеры видеонаблюдения

Комментарии правила


Самое обсуждаемое




Новое в блогах


KSK 11/04 - 12/04 :

Самое читаемое