«Прошел через испытания, что и узники ГУЛАГа». Гомельские таможенники выступают с последним словом

В среду, 11 апреля, в Гомельском областном суде с последним словом начали выступать бывшие гомельские таможенники. Их обвиняют в участии в организованной группе, получении и даче взяток и злоупотреблении служебными полномочиями. Восемь месяцев длится судебное расследование, всего же за решеткой обвиняемые находятся больше двух лет.

Правом последнего слова в суде бывшие таможенники воспользовались в полной мере. За три часа судебного заседания выступить успели только трое из 18 обвиняемых. Это Сергей Савельев, Валерий Качковский и Юрий Якушин. Все трое вину свою категорически не признали и достаточно подробно объясняли суду, почему не согласны с предъявленными им обвинениями.

В очередной уже раз выступавшие обратили внимание суда на массу ошибок и несоответствий, допущенных во время предварительного следствия, а также отсутствие убедительных, объективных доказательств инкриминируемых им преступлений. Обвиняемые уверены: их вина не доказана ни свидетельскими показаниями, ни показаниями других обвиняемых, ни материалами дела, потому просили суд оправдать их.

В качестве одного из основных аргументов выступающие приводили тот, что вблизи деревни Селище, где они работали, нет таможенной, а есть лишь административная граница Беларуси и России — и полномочий у сотрудников таможенных органов там практически нет. Судят же их именно за то, что они, дескать, «за взятки осуществляли беспрепятственный пропуск товаров и транспортных средств физических лиц через участок российско-белорусской границы».

Обвиняемые также напомнили, что на протяжении всего следствия испытывали постоянное давление со стороны правоохранительных органов, жаловались на применение физического и психологического насилия с целью принуждения к даче выгодных следствию признательных показаний.

— Огромной воли мне стоило не пойти на поводу у следователей и оперативных сотрудников, шантажирующих меня обещаниями скорейшей свободы в обмен на самооговор и ложные показания в отношении других сотрудников Гомельской таможни. На протяжении более полутора лет предварительного расследования мне пришлось пройти испытания, которые могу сравнить только с теми, что переживали узники ГУЛАГа, а те противозаконные методы, которые ко мне применяли сотрудники КГБ, кроме как пытками я назвать не могу, — обратился к суду Юрий Якушин.

Напомним, в начале февраля 2016 года КГБ были задержаны сотрудники сразу двух отделов Гомельской таможни — оперативно-поискового и по борьбе с контрабандой. Десять человек из них были действующими сотрудниками Гомельской таможни, пятеро — бывшими. Двое занимали руководящие должности, остальные были рядовыми или старшими оперуполномоченными.

Одних обвиняют в участии в организованной группе и получении взяток, злоупотреблении служебными полномочиями. Других — в даче взяток, мошенничестве и посредничестве во взяточничестве. Для двух обвиняемых, признавших вину и сотрудничавших со следствием, прокурор запросил по пять лет ограничения свободы с направлением в учреждение открытого типа с конфискацией имущества и лишением специального звания инспекторов таможенной службы. Для остальных сроки куда более серьезные — от 5 до 13 лет лишения свободы, также с конфискацией и лишением специального звания инспекторов таможенной службы.

По версии следствия, сотрудники таможни выезжали на дежурство в составе мобильной группы и получали взятки за беспрепятственный проезд фур (с продуктами, черным металлом) из России или Украины в Беларусь без сопроводительных или фитосанитарных документов. Действовала группа на протяжении нескольких лет.

В четверг суд продолжит заслушивать последние слова остальных обвиняемых по делу гомельских таможенников.