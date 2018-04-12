Россельхознадзор повторно запросил Беларусь о свиной чуме на Гомельщине

Российская служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору повторно обратилась в адрес Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси с просьбой в кратчайшие сроки прояснить ситуацию вокруг гибели поголовья свиней на одном из предприятий Гомельской области и возможной связи этого события с попаданием генома вируса АЧС в мясную продукцию ОАО «Гомельский мясокомбинат».

В надзорный орган соседней страны поступили сведения о массовой гибели свиней от неизвестного заболевания в ОАО «Совхоз-комбинат «СОЖ». В это же время подведомственными Россельхознадзору лабораториями был выявлен генетический материал вируса африканской чумы свиней в мясных сосисках «Краковские» и вареной колбасе «Чесночная Смак», принадлежащих ОАО «Гомельский мясокомбинат», передает fsvps.ru.

«Выявление генома вируса в белорусской продукции говорит о сокрытии ветеринарной службой РБ истинной ситуации, о наличии вспышек АЧС. По этой причине Россельхознадзор был вынужден ввести временные ограничения на поставку живых свиней и свиноводческой продукции», — указано в сообщении.