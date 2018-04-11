«Наведем порядок сами». Гомельские студенты собрали на Волотовском озере 40 мешков мусора

Большой уборкой протоки «Волотова» занялись студенты геолого-географического факультета ГГУ имени Ф. Скорины. Больше десятка пакетов с мусором собрали юноши и девушки в ходе акции «Наведём порядок сами».

Вместе с первыми тёплыми днями пришло время традиционной весенней уборки. Каждый год после зимы коммунальные службы стараются привести Гомель в порядок: чистят проезжие части и дорожки для пешеходов от скопившегося песка, красят фонарные столбы, обрезают деревья и кусты и многое другое. Обычно в этот период коммунальщики работают в особом режиме, используют все силы и спецтехнику.

Помочь собрать мусор на протоке «Волотова» решили студенты ГГУ имени Ф. Скорины. Вместе с преподавателями ребята уже на протяжении двух недель выезжают на уборку.

— За этой территорией закреплены наши студенты. Стараемся убирать этот участок по мере необходимости. После зимы много мусора, веток и бытовых отходов. Это и неудивительно — большой разлив. Геологи и географы как никто другой должны стараться сохранять и оберегать нашу природу, содержать планету в чистоте, — рассказала методист отдела воспитательной работы с молодёжью ГГУ имени Ф. Скорины Елена Назаренко.