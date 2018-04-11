Гомельское велосообщество встретились с коллегами из Минского велосипедного общества

На днях в Гомеле встречались велосипедисты из города над Сожем и столицы. Гомельский Зелёный портал побывал на мероприятии и узнал о развитии велоинфраструктуры, уважении на дорогах и перспективах развития регионов.

Председательница ОО «ВелоГомель» Светлана Король-Дрогунцова:

— Для нас минское велосообщество — это своеобразный методический центр. Они в белорусском велодвижении настоящие эксперты. Поэтому я хотела бы, чтобы велообщественность Гомеля видела, что мы идём светлой и ясной дорогой, что всё не спонтанно и основывается на знаниях. Именно такой европейский подход демонстрирует минское велосообщество. На встречу мы пригласили наиболее активных велогомельчан — более 40 человек. Я искренне надеюсь, что это не просто люди из социальных сетей, а те, кто интересуется велодвижением и готов сам что-то сделать для развития общего дела. Важно, чтобы они получили новые знания и увидели свет в конце тоннеля.





У нас должно было состояться и совещание на тему велодвижения с чиновниками облисполкома, но в последний момент кто-то не смог поучаствовать во встрече. Поэтому мы решили отложить её, чтобы в будущем она прошла на должном представительском уровне и состояла из действительно ответственных чиновников, а не только методистов.

30 дней на велосипеде

— Мы активно включились в этом году во всемирный челлендж 30 Days of Biking, суть которого в том, чтобы каждый день ездить на велосипеде, — отметила Светлана Король-Дрогунцова. — Если не ездить, то хотя бы ходить или вести себя активно. Для участия в акции в течение апреля в Гомеле зарегистрировалось более 70 человек. Среди участников есть даже отдельные велосемьи.

В рамках всей акции у нас запланировано несколько тематических мероприятий, например, велоэкскурсии, велоквест, а также конкурс семейных фотографий. Завершится всё весенним велопробегом, на котором мы вручим призы победителям.





Участвовать вместе с нами может любой желающий. Нужно просто садиться на велосипед и ехать. Быть в курсе можно благодаря нашей группе Вконтакте.

Анастасия Янчевская, директор Минского велосипедного общества:

— Сейчас в рамках проекта «Городское велосипедное движение в Беларуси» наша цель — поддержание развития велоактивности регионов. Крайне важно, чтобы велодвижением занимались не только в Минске, но и по всей стране. Для этого необходимо активное участие граждан, поскольку только мы можем подать адекватный запрос на то, что именно нам необходимо развивать в плане велоинфраструктуры.

Сейчас мы пытаемся объединить в общем информационном поле всех региональных активистов. Сейчас уже около 25 городов присоединились к такой неформальный сети велосипедных инициатив. Пока что мы просто обмениваемся опытом, у нас есть информационная рассылка и мы подключаем новых людей к нашим образовательным мероприятиям.

Буквально на прошлых выходных у нас прошёл образовательный семинар на тему создания и регистрации общественных организаций, вопросам их развития и устойчивости.

Мы уже знаем, что в Беларуси существует около шести общественных велосипедных организаций, которые плотно занимаются активизмом и сотрудничают с представителями городской администрации при решении проблем.





В Гомеле очень активное спортивная велодвижение. Люди катаются, собираются на соревнования и приезжают в город над Сожем. Очень важным шагом при этом является создание своей собственной общественной организации и появление мероприятий общегородского характера. Именно таким образом городская среда становится местом для велосипедистов, а учитывая, что в Гомеле с общественным транспортом есть определённые проблемы, велосипед становится хорошим ответом на многие проблемы, которые возникают в городе.

Председатель Минского велосипедного общества Павел Горбунов:

— Основная идея нашей веловстречи была именно в неформальном общении с общественностью Гомеля по теме велосипедного движения и развития транспортной инфраструктуры города.

Для дальнейшего развития велодвижения в регионах мы ожидаем новую редакцию правил дорожного движения, которая будет касаться и стандартов и для велосипедистов. Тем, кто хочет уже сейчас улучшать свой город, необходимо создать какой-то стратегический план на 5-6 лет вперёд. В нём стоит выразить каким бы хотелось видеть свой город, на каких дорогах вы хотели бы видеть велосипедную инфраструктуру и т.п. Чтобы всё это осуществить необходим диалог с местными властями. По опыту Минска мы можем сказать, что крайне важно существование именно такой площадки с участием местной исполнительной власти, проектировщиков, представителей ГАИ и активистов.

Недавно в Беларуси приняли Концепцию развития велодвижения, но стоит помнить, что она носит достаточно декларативный характер. Конечно же городские власти будут что-то предпринимать, но то, как они это сделают может выглядеть абсолютно по-разному.





Стоит учитывать, что чиновники не всегда понимают, что и как именно необходимо делать. Поэтому если решения будут приниматься только ими без обсуждения с активистами, то результат может получится очень некачественным. Поэтому очень важно слушать друг друга. Ведь именно такие волонтеры и активисты могут не только сообщить что-то полезное, но даже сделать часть работы. Например те же работы по мониторингу велоинфраструктуры или повышению велосипедной культуры среди горожан.

Без диалога городские власти могут взять любой тротуар, нарисовать на нём полосу и назвать это велодорожкой. К нашей радости в Минске нам уже удалось благодаря регулярному общению изменить взгляд чиновников на такие тупиковые решения и так уже никто не поступает. Но это показывает, насколько важен обмен мнениями и опытом.





Безусловно, в дальнейшем важным является и проведение семинара на уровне городских или областных властей, где можно обсудить реальные действия по созданию подобной дискуссионной площадки. В этом направлении мы и будем двигаться совместно с ООО «ВелоГомель».