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Как выжить на территории радиоактивного загрязнения: советы от специалиста — видео

  • 11 апреля 2018, 14:47
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Гомельская область — одна из наиболее пострадавших от аварии на атомной станции в Чернобыле. И, хоть чернобыльской трагедии уже больше 30 лет, но от радиоактивного загрязнения Гомельщина избавится ещё нескоро.

Радиация не видна, её нельзя пощупать или ощутить на запах или вкус, но она по-прежнему несёт опасность для жителей нашего региона. О том, как выжить в таких условиях, рассказывает кандидат технических наук, бывший член Чернобыльской комиссии Верховного Совета СССР Юрий Воронежцев.

16 апреля в 16.00 в Гомеле состоится городское собрание «Авария на Чернобыльской АЭС: настоящее и будущее». Там можно будет подробнее узнать о правилах безопасного проживания на загрязнённых территориях, а также задать все волнующие вопросы Юрию Воронежцеву, чтобы вместе найти на них ответы.


Марина Дробышевская, gomel.today
Гомельдреф 10/04 - 12/04:
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