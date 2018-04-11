Как выжить на территории радиоактивного загрязнения: советы от специалиста — видео

Гомельская область — одна из наиболее пострадавших от аварии на атомной станции в Чернобыле. И, хоть чернобыльской трагедии уже больше 30 лет, но от радиоактивного загрязнения Гомельщина избавится ещё нескоро.

Радиация не видна, её нельзя пощупать или ощутить на запах или вкус, но она по-прежнему несёт опасность для жителей нашего региона. О том, как выжить в таких условиях, рассказывает кандидат технических наук, бывший член Чернобыльской комиссии Верховного Совета СССР Юрий Воронежцев.

16 апреля в 16.00 в Гомеле состоится городское собрание «Авария на Чернобыльской АЭС: настоящее и будущее». Там можно будет подробнее узнать о правилах безопасного проживания на загрязнённых территориях, а также задать все волнующие вопросы Юрию Воронежцеву, чтобы вместе найти на них ответы.