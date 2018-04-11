В прошлом году на Гомельщине от укусов клещей пострадали 3494 человека, в том числе почти тысяча детей
- 11 апреля 2018, 13:11
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Алена Епишева, Гомельская правда
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