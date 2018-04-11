В прошлом году на Гомельщине от укусов клещей пострадали 3494 человека, в том числе почти тысяча детей

Нынешняя весна пришла с опозданием. Но как только растаял снег и установилась плюсовая температура, проснулись клещи.

Голодные кровососы ищут своих жертв. Поэтому отправляясь в лес, парк или на дачу, помните о риске подхватить клеща. То же касается посещения на Радуницу кладбищ, расположенных в лесных массивах.

— С каждым днем численность клещей быстро увеличивается, достигнет максимума к началу мая и останется высокой до конца июня, — отметила энтомолог областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Тамара Гусарева.

Клещи являются переносчиками опасных заболеваний. Самое распространенное — Лайм-боррелиоз. В прошлом году в республике зарегистрировано 1627 случаев, в том числе 110 в нашей области. Заражение чаще всего происходит после присасывания инфицированного кровососа или при его раздавливании руками.

Специалист напомнила о важности личной профилактики от укусов клещей. Надевайте на природу максимально закрытую одежду и обувь, пользуйтесь репеллентами, проводите осмотры для снятия ползающих клещей.

Если кровосос присосался, немедленно удалите его. Это можно сделать самостоятельно, но лучше — в медицинском учреждении. Не позднее 72 часов с момента укуса рекомендуется обратиться к врачу для решения вопроса о назначении профилактического лечения.