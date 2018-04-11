И ужин приготовлен, и кот накормлен. Гомельчанин своими руками смастерил «Умный дом»

Студент Гомельского университета им. Ф.Скорины Эдуард Туманский уже два года живет в «умном доме». За это время он полностью утвердился в мысли — использовать блага цивилизации нужно с умом.

«Умный дом» студент смастерил своими руками буквально из подручных материалов и с минимальными затратами. В итоге вся семья в восторге — ежедневно квартира полностью готова к приходу хозяев — ванна наполнена горячей водой, в кастрюльках томится свежий ужин, на столе — чашка дымящегося кофе, а в кабинете уже включен и готов к работе компьютер! Оборудовать трехкомнатную квартиру «умными» датчиками студент задумал давно:

— Сколько себя помню, столько и занимаюсь электроникой. Можно даже сказать, что с детского сада постоянно разглядывал всяческие схемы приборов, донимал родителей расспросами: а как это работает, а можно ли что-то улучшить? Обучаясь в техникуме, решил помочь маме и придумал «умную вытяжку». Она и стала первой ласточкой всей моей системы.





Постепенно к ней присоединились новые полезные в быту функции: автоматическое включение и выключение света, автопроветривание окон, полное управление бытовой техникой, телевизором и компьютером, дозированный полив и удобрение комнатных растений и даже кормление кота.

Все работает без непосредственного участия человека.

— Несмотря на то, что я нахожусь вдали от дома — в университете, магазине, гостях, — я как-будто не покидаю своей квартиры, — рассказывает Эдуард. — Мобильный телефон — все, что нужно для управления собственным жильем. Удаленно произвести подогрев полов, увлажнить воздух в помещении, включить стиральную машину, открыть окна на проветривание и плотно захлопнуть их, если начался дождь, — все это предусмотрено моей разработкой.





Секреты своего изобретения парень не выдает, однако не скрывает, все домашние помощники — творение мысли и собственных рук:

— За основу я взял микроконтроллер atmega328p и платы, базирующиеся на нем, а детали для механизмов позаимствовал у различной техники, вплоть до автомобильной. Например, для полива растений приспособил насос для омывателя стекла автомобиля, набор шлангов и управляемых клапанов. Их мне «подарили» родители, друзья.





«Умный дом» от Эдуарда Туманского не только «живет» полноценной жизнью в отсутствие хозяев, но и осуществляет функции контроля.

По словам изобретателя, система способна самостоятельно регулировать тепло и влажность в помещении, реагировать на возникновение чрезвычайных ситуаций и звонить в соответствующие службы безопасности.

Из любимых функций парня — чашка горячего кофе и готовый к работе компьютер, ожидающий возвращения хозяина. Однако на этом Эдуард останавливаться не планирует. В перспективе мечтает усовершенствовать систему «умных парников», где механика и техника будут без вмешательства человека выращивать овощи и собирать урожай.





— Полных аналогов моей разработки не существует, — утверждает Эдуард. — «Умные дома» от зарубежных производителей включают далеко не все функции, которые предусмотрены в моей системе, и оцениваются в разы дороже. Комплект моего изобретения стоит менее ста рублей.

Проект Эдуарда Туманского получил сертификат на проведение маркетингового исследования и стал победителем областного конкурса «100 идей для Беларуси» в номинации «информационно-коммуникационные технологии». Разработку предстоит оценить жюри республиканского соревнования.

— Если «Умный дом» выйдет в финал конкурса, начну активно продвигать его в широкое пользование потребителю, — говорит автор проекта. — Невысокая цена и большое количество удобных функций сделают его популярным, а главное, полезным для каждого человека.

В данный момент студент вынашивает в голове новую идею — своими руками создать пылесос-робот с функцией мойки полов. А по большой просьбе матери — устройство для вытирания пыли на неровных поверхностях. Эдуард уверяет — вскоре протирать пыль на полках стеллажей станет намного проще.



