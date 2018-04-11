За последние сутки уровень воды в реке Сож у Гомеля вырос на 12 сантиметров. Об этом сообщили в Гомельоблгидромете.

По состоянию на 11 апреля вода поднялась до отметки 348 сантиметров. Река полностью очистилась ото льда. Напомним, опасной отметкой, при которой ранее наблюдались подтопления, для реки Сож в районе Гомеля считается 500 сантиметров.

На реках Гомельской области вода находится на пойме на всем протяжении Днепра, Березине у г. Светлогорска, Ипути у г. Добруш, Беседи у с.Светиловичи, а также на всем протяжении Припяти и ее притоках.

Уровни воды превышают опасные высокие отметки на Припяти у д. Черничи и г. Петриков, ее притоке реке Случь у д. Ленин.

Уровни воды близки к опасным высоким отметкам на Припяти у г. Мозырь, ее притоках реках Цна у д. Дятловичи и Уборть у д. Краснобережье.

В ближайшие дни продолжится формирование максимальных уровней воды весеннего половодья на Днепре, Березине и Соже.