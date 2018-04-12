Определился первый обладатель 10 000 рублей от Conte

5 апреля состоялся первый розыгрыш рекламной игры «Счастливая покупка-8». Более 2000 призов от Conte нашли своих обладателей в этот теплый весенний день.



Елена Ивашкевич: «Честно говоря, я даже не надеялась выиграть такую крупную сумму. Просто сделала покупки в магазине MINIMAX, зарегистрировала чеки на сайте happyby.com, и забыла. Победа стала приятной неожиданностью. Теперь с семьей решаем на что потратить денежный выигрыш»



В розыгрыше приняло участие более 22 тыс. писем. Участники игры зарегистрировали на сайте happyby.com более 13 тыс. кассовых чеков, полученных в магазинах торговых сетей MINIMAX Optima , а также более 10 тыс. промокодов, полученных в интернет-магазине ConteShop.by или найденных в упаковке продукции, помеченной логотипом HAPPYBY.COM

Счастливой обладательницей ГЛАВНОГО ПРИЗА — 10 000 рублей — стала Елена Ивашкевич из Новополоцка.

Кроме того, еще более 100 счастливчиков выиграли по 100 рублей и 2000 участников получили по 10 рублей на мобильный телефон. С полным списком победителей можно ознакомиться на сайте happyby.com. Если удача не улыбнулась вам в этот раз, еще есть время принять участие во втором розыгрыше, который пройдет 11 мая 2018 года. Более 2000 призов на общую сумму 40 000 рублей ждут именно вас!

Существует три способа принять участие в рекламной игре.

Первый способ:

Купите любую продукцию торговых марок Conte elegant, Conte-kids, DIWARI;

любую продукцию торговых марок Conte elegant, Conte-kids, DIWARI; Вырежьте с ЛИЦЕВОЙ стороны упаковки логотип (Conte elegant, Conte-kids, DIWARI);

с ЛИЦЕВОЙ стороны упаковки логотип (Conte elegant, Conte-kids, DIWARI); Отправьте 3 (три) любых логотипа по адресу 230026, г.Гродно, а/я «Счастливая покупка», указав на конверте следующие данные: ФИО (полностью, без сокращений), адрес, номер своего мобильного телефона в международном формате и наименование оператора (МТС, life:), velcom, ПРИВЕТ).

Второй способ:

Купите продукцию с логотипом HAPPYBY.COM (список продукции см. на happyby.com);

продукцию с логотипом HAPPYBY.COM (список продукции см. на happyby.com); Найдите промокод внутри упаковки;

промокод внутри упаковки; Зарегистрируйте 3 (три) промокода на сайте happyby.com и получите шанс выиграть приз.

Третий способ:

Купите любые товары в интернет-магазине ConteShop.by или в магазинах торговых сетей Optima и MINIMAX на сумму более 15 (пятнадцати) белорусских рублей (сумма к оплате с учетом предоставленных скидок, без учета стоимости доставки, без учета стоимости алкогольных/слабоалкогольных напитков, пива, табачных изделий) в одном чеке (заказе);

любые товары в интернет-магазине ConteShop.by или в магазинах торговых сетей Optima и MINIMAX на сумму более 15 (пятнадцати) белорусских рублей (сумма к оплате с учетом предоставленных скидок, без учета стоимости доставки, без учета стоимости алкогольных/слабоалкогольных напитков, пива, табачных изделий) в одном чеке (заказе); Получите промокод (у ConteShop.by) или кассовый чек (у «Optima» и «MINIMAX»);

промокод (у ConteShop.by) или кассовый чек (у «Optima» и «MINIMAX»); Зарегистрируйте промокод или чек на сайте happyby.com и получите шанс выиграть приз (один шанс за каждые полные 15 рублей в чеке или заказе).

Подробнее об игре, призах и победителях прошлых сезонов «Счастливой покупки» на сайте happyby.com и в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, Facebook.



