712 заявок прислали жители Гомеля на установку детских комплексов во дворах по проекту «Сочный дворик»

C 1 по 29 апреля представители бренда «Сочный» вместе с Гомельским горисполкомом выберут четыре двора, где будут установлены новые современные площадки.

В 2018 году проект «Сочный дворик» пришел в регионы. Жители Бреста, Витебска, Гродно, Гомеля и Могилева могли оставить заявку на сайте сочныйдворик.бел на установку детской площадки в своем дворе. Со всех областных городов пришло 1611 заявок.

Гомельчане отличились креативностью и инициативностью:рисовали яркие рисунки, снимали видеоклипы, рассказывали стихи и даже организовали флэшмоб.

Итоги конкурса будут опубликованы 30 апреля на сайте сочныйдворик.бел. Детские игровые комплексы установят с мая по июнь 2018 года.

«Наш выбор будет основан на сочетании нескольких факторов: это и оснащенность каждого конкретного двора детским оборудованием, и количество проживающих детей, и креативность заявки. Еще один немаловажный фактор— это возможность поставить во дворе площадку, так как иногда это невозможно сделать из-за неглубоко расположенных коммуникаций. Именно для того, чтобы учесть каждый нюанс, мы очень тесно сотрудничаем с городскими властями, — отмечает директор по маркетингу «Оазис Груп» Светлана Волковец. — Особенно приятно, когда из одного дома приходило много заявок, ведь это лучшее подтверждение тому, что проект „Сочный дворик“ действительнообъединяет соседей и целые дворы».







Напомним, в 2017 году «Сочный» совместно с городскими властями запустил масштабный проект «Сочный дворик», главная цель которого — улучшить детскую городскую инфраструктуру. Проект «Сочный дворик» уже установил в Минске 20 современных и безопасных игровых комплексов: 10 площадок — в городских парках и еще 10 площадок — во дворах. Сегодня «Сочный» вместе с городскими властями готовится к установке 5 детских комплексов в каждом из областных городов. Одна площадка будет радовать в городском парке. Остальные 4 — во дворах-победителях конкурса.